Vorsicht, in CoD Warzone verstecken sich wieder Cheater unter der Map

Kaum ist die neue Map in CoD Warzone live gegangen, gibt es schon Spieler, die sich lieber darunter tummeln. Von dort aus erledigen sie ahnungslose Gegner, die gar nicht wissen, wo der Beschuss herkommt.

Das ist das Problem: Ein Fehler macht es Schummlern gerade möglich, sich an unterschiedlichen Orten auf der neuen Map Verdansk ’84 unterhalb der Karte zu bewegen und ihre Gegner auszuschalten.

So werden beispielsweise Videos vom Flughafen und dem Stadion geteilt, an denen Spieler plötzlich durch den Boden hindurch niedergeschossen werden. Oder sie landen selbst irgendwie in dem eigentlich unzugänglichen Bereich.

Das gilt beispielsweise für einen reddit-User, der in einem Video zeigte, wie es unter der Map aussieht. Der Spieler bewegt sich unterhalb des eigentlich Bodens auf Texturen, die ihm eine gewisse Bewegungsfreiheit unter dem Flughafen geben.

Unter anderem wird auf Wände und Fahrzeuge geschossen, um zu zeigen: Von hier aus kann man tatsächlich Schaden im “normal zugänglichen” Bereich der Map anrichten.

Cheater lauern nicht zum ersten Mal unter der Warzone-Map

So gefährlich ist das für Spieler: Da es offenbar möglich ist, auch von unterhalb der Map am Gefecht teilzunehmen, können die Cheater unter der Karte ordentlich Ärger machen.

Das sieht man beispielsweise an Videos anderer Nutzer, die von weniger pazifistischen Spielern von unterhalb der Karte erledigt werden. Das passierte etwa diesem Reddit-User im Stadion, der sich über den plötzlichen Angriff ziemlich ärgerte:

Es ist nicht das erste Mal, dass Spieler sich in CoD Warzone mit diesem Problem konfrontiert sehen. So kam es etwa in der alten U-Bahn-Station schonmal zu Glitchern unter der Map, die dort auf Easter-Egg-Jäger warten konnten und die dort den letzten Schritt einer Suche abschließen wollten.

Nun gibt es auf der neuen Verdansk-84-Map wieder ein vergleichbares Problem. Aktuell sollte man also gerade am Flughafen und im Stadion besonders vorsichtig sein und die Orte im Zweifel meiden, wenn es plötzlich zu Angriffen aus dem Nichts kommt.

