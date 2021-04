4 starke Waffen in Season 3 von CoD Warzone, die Top-Favoriten für die Meta sind

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Ob die neue Season 3 wieder von einigen wenigen Waffen dominiert wird, lässt sich bisher nicht sicher sagen. Das wird sich erst in den nächsten Tagen zeigen, wenn viele Spieler Zeit hatten, die Änderungen zu verarbeiten. Setzt in dieser Zeit am besten auf altbewährte Mittel, da könnt ihr kaum etwas falsch machen. Außer vielleicht bei eurer Sniper-Waffe .

Das Sturmgewehr ist in keiner Disziplin absolute Spitze, bietet aber die beste Mischung aus Schaden und Stabilität – und das macht sie so stark. Sie ist zwar schwerer zu kontrollieren als die Krig 6 oder Grau 5.56 , doch dafür liegt ihre Time-to-Kill bei Brust-Treffern unter 600 Millisekunden (593 ms).

Die M4A1 war schon in Modern Warfare ein absoluter Dauerbrenner und das setzt sich mit Warzone weiter fort. Die Waffe war eigentlich nie so richtig Weg vom Fenster und stetig Teil der Meta-Waffen.

Das Sturmgewehr profitiert von einem Schadens-Buff und ist nun eine starke Alternative bei den Reichweiten-Waffen. Sie hat dabei eine Eigenschaft, die ihr einen Vorteil gegenüber den meisten Sturmgewehr-Konkurrenten gibt: Ihre Bauch-Treffer sind so stark wie ihre Brust-Treffer. Die ansonsten so wichtigen Brust-Treffer könnt ihr bei der Krig 6 vernachlässigen.

Die AK-47 aus Cold War tauchte das erste Mal nach einem Buff ihrer Läufe in Season 2 auf dem Waffen-Radar in Warzone auf. Sie hat starke Werte und kann Feinde mit Brust-Treffern innerhalb von 500 Millisekunden aus dem Weg räumen.

Insert

You are going to send email to