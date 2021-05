Call of Duty: Warzone hat offenbar viel vor. Innerhalb kurzer Zeit teaserte man jetzt ein weiteres potentielles Crossover mit einem Hollywood-Hit an. Kann man bald etwa neben Rambo auch als hartgesottener Cop John McClane aus “Stirb langsam” das Battle Royale unsicher machen?

Was hat es mit dem Crossover auf sich? Bei Warzone läuft aktuell die Season 3 und gerade ist ganz schön was los. Nicht nur kamen vor Kurzem eine neue Waffe sowie ein neues Balance-Update für das Battle Royale – es gab auch einen recht deutlichen Wink mit dem Zaunpfahl in Richtung eines möglichen Corssovers mit Rambo, sehr zur Freude zahlreicher Fans.

Und nun sorgt ein frischer Teaser für Gesprächsstoff. Denn nach Rambo gibt es nun deutliche Hinweise darauf, dass eine weitere Action-Ikone einen Auftritt im Battle Royale bekommen könnte – nämlich der knallharte Polizist John McClane aus der “Stirb langsam”-Reihe (in den Filmen verkörpert durch Bruce Willis).

Damit könnten bald schon zwei Action-Helden aus den 80ern ihr Unwesen in der Warzone treiben – passend zur neuen (überarbeiteten) Karte Verdansk ‘84, die nun ebenfalls in den 80ern angesiedelt ist.

Sieht aus, als kommt auch ein Crossover mit “Stirb Langsam”

Das sind die Hinweise: Am 8. Mai hat der offizielle Twitter-Account von Call of Duty einen Tweet abgesetzt. Dort sind Lüftungsschächte aus Metall zu sehen. Zudem erkennt man dort den Namen einer fiktiven Firma – Nakatomi Duct Cleaning. Diese gehört laut Aufschrift zur Nakatomi Corp, die sich seit 1988 offenbar auf die Reinigung von Klimaanlagen und Lüftungsschächten spezialisiert hat. Auch der Slogan “Sag yippee ki yay zu Staub” ziert das gepostete Bild. Und es gibt sogar einen Link, der auf die Seite NakatomiDuctCleaning.com führt.

Was hat das jetzt mit Stirb Langsam zu tun? Für Fans und Kenner der Stirb-Langsam-Reihe bedarf es an sich keiner weiteren Erklärungen. Für alle anderen: Das alles sind mehr als eindeutige Anspielungen auf den Action-Kracher Stirb Langsam 1.

Der Film selbst stammt aus dem Jahr 1988, wo der zunächst unscheinbare Polizist John John McClane eine Weihnachtsfeier der etwas anderen Art erlebte und zur weltbekannten Action-Ikone wurde. Dieser hat Weihnachten ’88 im Nakatomi Plaza, einem Wolkenkratzer und dem US-Firmensitz der Nakatomi Corporation, im Alleingang eine ganze Gruppe von schwer bewaffneten Gangstern aufgemischt, die dort feiernde Geschäftsleute – unter anderem auch seine Frau – als Geiseln nahmen.

Dabei bewegte er sich (wie übrigens auch in Teil 2) öfters durch Belüftungsschächte. Auch das Feuerzeug, das im Nakatomi-Logo integriert ist, stammt aus dem ersten Film. Und der Spruch “Yippie Ya Yay, Schweinebacke” wurde dabei zu McClanes Aushängeschild, das in jedem Stirb-Langsam-Film zu sehen und zu hören ist.

John McClane (Bruce Willis) in Stirb Langsam 1 (Quelle: moviepilot.de)

Klickt man übrigens auf den Link, landet man tatsächlich auf einer offenbar extra eingerichteten Homepage von Nakatomi Duct Cleaning. Neben weiteren Film-Anspielungen kann man dort auch einen Termin vereinbaren. Klickt man auf den Button, öffnet sich ein Fenster für eine neue Email. Diese ist dabei an john@nakatomiductcleaning.com adressiert. Sollte man irgendwelche Wünsche in Verdansk haben, soll man ihn kontaktieren. Viel eindeutiger kann man wohl kaum auf ein baldiges Auftauchen von John McClane in der Warzone anspielen.

Wann könnte das Crossover ins Spiel kommen? Das ist aktuell leider bei keinem der beiden angeteaserten Johns bekannt – weder bei Rambo, noch bei McClane. Noch schweigen die Entwickler und schicken “Mund zu”-Smilies auf Twitter. Und offiziell wurde ja noch nichts angekündigt – nur angedeutet. Man muss also erstmal Weiteres abwarten. Es wird allerdings spekuliert, dass beide Action-Ikonen noch im Rahmen der Season 3 die Reihen der Operators verstärken könnten.

Was haltet ihr von diesem möglichen Crossover? Findet ihr das cool, dass ihr bald möglicherweise als Action-Ikonen in der Warzone auf Jagd gehen könnt? Oder könnt ihr solchen Kooperationen nichts abgewinnen? Lasst es uns und andere Leser von MeinMMO in den Kommentaren wissen.

