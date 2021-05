Die CoD Warzone ist mit Verdansk `84 in den 80ern verortet. Warum also nicht auch ein paar zünftige Action-Legenden dieser Dekade als spielbare Operator einfügen? Laut einem mysteriösen Post der Entwickler verdichten sich gerade die Hinweise auf niemand geringeren als den legendären Einzelkämpfer Rambo!

Was ist der Hinweis? Auf Twitter werden unter dem Hashtag #WarzoneReport seit einiger Zeit die Errungenschaften von Spielern geteilt. Dort tauchte vor kurzem ein Post der Entwickler auf, die fragten: „Kennt jemand SURVIVORJOHN#1009062? Sein #WarzoneReport kann sich sehen lassen!“

Und in der Tat war der Report eine Augenweide. SURVIVORJOHN#1009062 hatte:

552 Kills

0 Tode

ein unendliches KD-Rating

7 Stunden gespielt

5 Spiele gespielt und 5-mal gewonnen

Wer ist also dieser Teufelskerl mit der etwas seltsamen Statistik? Warum posten die Entwickler sowas? Steckt da womöglich mehr dahinter?

Das sind die Rambo-Hinweise

Was hat es mit dem Post auf sich? Die Infos in dem Posting ergeben vor allem dann Sinn, wenn man sie im Rambo-Kontext liest:

John ist der Vorname von Rambo

Er hat vermeintlich 552 Leute in seinen Filmen umgenietet

Es gibt 5 Rambo-Filme, in denen er stets überlebt und „gewinnt“

Wenn man bedenkt, dass zuletzt beim Halloween-Event bekannte Horror-Gestalten aus Filmen in der Warzone auftauchten, ist es nicht mal so unwahrscheinlich, dass wir wirklich John Rambo als Operator in der Warzone bekommen. Das würde dann aber auch bedeuten, das noch mehr coole 80er-Jahre-Action-Ikonen kommen könnten, darunter Charaktere von Arnold Schwarzenegger oder Chuck Norris. Es bleibt also spannend, was die Zukunft bringt.

Doch egal, welchen Operator-Skin ihr in der CoD Warzone spielt, am Ende kommt es auf euren Skill und euer Loadout an.