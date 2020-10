CoD MW & Warzone bekommen Jigsaw-Operator und verdammt coole Waffen-Skins

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Wann kommen die Skins ins Spiel? Derzeit gibt es kein genaues Datum, an dem ihr die Halloween-Skins in Modern Warfare und Warzone kaufen könnt. Sie werden voraussichtlich im Laufe der kommenden Wochen erscheinen.

Die Waffen wiederum, gerade aus dem Set von SAW, sehen mit den Kreisen und der rot und weißen Färbung extrem gut aus. Auch die bunte Färbung beim „Mace: Dia de los Muertos“-Paket spricht mich an.

Was fällt an den Bundles auf? Mit Leatherface und Jigsaw wurden zwei ikonische Horror-Figuren als Skins aufgenommen. Während der Jigsaw-Skin sogar recht cool aussieht, enttäuscht mich persönlich Leatherface etwas.

Warum ist das so interessant? Halloween-Events wie dieses sind für Call of Duty eher untypisch. Dadurch, dass jedes Jahr ein neues Spiel erscheint und den Vorgänger ersetzt, gab es gerade im Oktober neue Spiele, statt besonderer Events.

Was kommt neu ins Spiel? Mit dem Update 1.28 am 13. Oktober wurden schon einige neue Inhalte in Call of Duty Modern Warfare und Warzone aufgespielt, die erst später öffentlich zugänglich werden.

