CoD Warzone: Experte zeigt die 3 wichtigsten Meta-Perks für Season 3

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Mit den oben genannten Perks solltet ihr also laut JGOD zumindest laut den reinen statistischen Werten gute Karten haben. Dennoch kommt es in der Call of Duty Warzone nicht nur auf Perks an. Es gilt auch, ein guter Spieler zu sein und sich auch sonst mit gutem Equipment im Loadout auszurüsten. Die besten Loadouts auf dem Stand von Season 3 findet ihr hier!

Welcher Perk ist der beste? Geht man laut JGOD nach der K/D-Rate, so ist Eifrig hier am sinnvollsten.

Das macht Alarmiert (High Alert): Hier pulsiert das Sichtfeld, wenn Gegner euch außerhalb eurer Sicht entdeckt haben. Der Perk ist an sich sehr nützlich, aber laut JGOD funktioniert es nur dann sinnvoll, wenn der Gegner 100 Meter oder näher an euch dran ist.

Das macht KRD (E.O.D.): Mit diesem Perk erleidet ihr weniger Schaden durch Sprengstoff, was den Perk sehr nützlich macht. Aber bedenkt, dass eine Semtex-Ladung direkt am Körper euch immer noch sofort umhaut.

In den folgenden Absätzen stellen wir euch die 3 Top Meta-Perks vor, die ihr laut JGOD in eurem Loadout für Season 3 immer dabeihaben solltet.

In der CoD Warzone läuft gerade die 3. Season. Da sich wieder einiges geändert hat, fragen sich viele Spieler, welche Meta-Perks gerade etwas taugen und was man ins Loadout packen soll. Der Experte und YouTuber JGOD hat darauf eine Antwort.

