Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Call of Duty: Black Ops Cold War wird der neuste Titel der Reihe, der 2020 erscheinen wird. Das Spiel bewegt sich in den Zeiten des Kalten Kriegs. Dazu gab es b...

Wir bei MeinMMO haben für euch eine Auflistung der besten Waffen und Setups in Season 3 von CoD Warzone zusammengestellt. Schaut sie euch an und viel Spaß bei der Jagd.

Damit ihr den Nakatomi Plaza besser rockt, solltet ihr euch die ultimative Ausrüstung in der Call of Duty Warzone zusammenstellen. Doch welche Loadouts und Items sind die besten im Spiel in Season 3?

Diese Locations in Warzone sind besonders interessant: Von den neuen Locations in der Warzone ist besonders der neue Nakatomi Plaza einen Besuch wert. Der stammt nämlich aus dem Action-Klassiker Die Hard (Stirb Langsam) und ist vor allem für 80er-Jahre-Action-Fans einen Besuch wert. Vor allem, da die Location nur kurz im Spiels sein wird.

Das sind die neuen Maps im Multiplayer: Mit Standoff und Duga kommen zwei neue Maps ins Spiel. Standoff kennen manche Fans womöglich noch aus Black Ops II. Duga wiederum ist eine Map aus dem Ural-Gebirge, die zuletzt in Zombies zu sehen war und jetzt in den Multiplayer-Modus kommt.

Beide Waffen könnt ihr euch via bestimmter Challenges im Spiel holen. Oder ihr kauft ein Bundle mit den Blaupausen im Shop. Bleibt nur zu hoffen, dass die Waffe nicht so OP wird, wie die jüngst generfte Sykov .

Was kommt alles demnächst in Cold War? Fans des Shooters CoD Cold War und der Warzone dürfen sich freuen, denn die Entwickler planen massig neuen Content für Season 3 . Die folgenden neuen Features kommen demnächst mit Season 3 – Reloaded ins Spiel.

Bald kommt das nächste dicke Update für Call of Duty: Black Ops Cold War und Warzone auf die Server. In einer Roadmap stellen die Entwickler jetzt die Neuerungen vor, die euch im Shooter demnächst im 2. Teil der Season 3 erwarten. Darunter sind neue Maps, Spielmodi und legendäre Action-Helden aus den 80ern!

