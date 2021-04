CoD Warzone: Update nerft neue OP-Waffe in Rekordzeit – Patch Notes im Überblick

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Kurz vor der neuen Season 3, die am Donnerstag, dem 22. April an den Start geht, bringt Warzone damit noch ein paar geforderte Änderungen. Besonders der Nerf der Sykov-Pistole dürfte vielen Spieler entgegenkommen – die Waffe war nämlich echt verdammt stark und bekam nun einen Nerf in Rekordzeit.

Was ist da los? Call of Duty: Warzone hat ein verrücktes Wochenende hinter sich. Durch die Einführung der neuen Sykov-Pistole, die viel zu stark für das Battle Royale war , änderte sich für ein paar Tage die Meta im Nahkampf. Viele Spieler nutzen die freien Tage, um mit der Pistole als Akimbo-Version durch die Straßen von Verdansk zu heizen.

Call of Duty: Warzone brachte am Abend des 19. April das neue Update 1.35 ins Spiel und nerft die OP-Pistole Sykov, die übers Wochenende im Battle Royale randalierte. Außerdem reparieren die Entwickler die kaputten Sniper-Scopes und einige Waffen-Extras der Waffen von CoD MW. MeinMMO zeigt und erklärt euch die Patch Notes.

