Neue Pistole ist übertrieben stark in CoD Warzone – So bekommt ihr sie

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Es ist also ordentlich Bewegung im Waffen-Spiel des Battle Royale und das Meta-Karusell fängt an, sich zu drehen. Schaut regelmäßig auf MeinMMO vorbei, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Bleibt die Sykov in ihrem aktuellen Zustand, dürfte sie in Warzone direkt zur einer der besten Waffen im Nahkampf aufsteigen. Zusammen mit dem neuen Sniper, ZRG 20mm, die als neue beste Long-Range-Sniper gilt , kamen nun innerhalb kürzester Zeit zwei neue Meta-Waffen ins Spiel. Bald startet zudem die Season 3, mit der weitere Balance-Änderungen erwartete werden und mindestens 2 neue Schuss-Waffen zu erwarten sind.

Bei der Akimbo-Variante könnt ihr zwar nicht mehr ins Visier gehen und verliert dadurch einiges an Präzision und als Full-Auto habt ihr keinen Extra-Schaden bei Headshots. Doch selbst, wenn die Hälfte eurer Kugeln daneben gehen, seid ihr immer noch auf dem Niveau der FFAR. Dazu kommen die riesigen Monster-Magazine, die bis zu 80 Kugeln pro Waffe tragen. Zusammen habt ihr also 160 Kugeln im Anschlag.

Am schnellsten funktioniert das im Multiplayer von Modern Warfare. Die Waffe ist noch Teil des alten CoD und lässt sich deshalb in Cold War weder freischalten noch benutzen. Spielt ihr nur die Free2Play-Warzone, dann startet dafür ein Match Beutegeld. Schnappt euch eine Pistole und geht auf die Jagd.

Die Sykov ist schon lange im Spiel, steht jedoch erst jetzt als vollwertige Waffe in Call of Duty: Warzone bereit. Bisher konntet ihr sie über den Survival-Modus von Modern Warfare bekommen und dort auch ausprobieren. Die Pistole vermittelte von Anfang an den Eindruck, dass sie zu stark für das Battle Royale ist . Das liegt vor allem an:

