CoD Warzone will endlich Skin ändern, der als Pay2Win gilt

In Call of Duty: Warzone dürfte es bald einige Anpassungen an Waffen und einem Skin geben, der als Pay2Win gilt. Wir zeigen euch, was die Entwickler darüber verraten haben.

Das wurde angekündigt: Auf Twitter haben die Entwickler von Raven Software einen kleinen Ausblick auf kommende Updates gegeben (via Twitter). Dabei haben sie 4 Dinge angesprochen, die bald verändert werden:

Eine Anpassung am Skin Roze

Ein Balance-Update für Waffen wie Tac Rifle Charlie, M16, FFAR 1 und die neue Pistole Sykov

Ein Fix für Waffen-Perks aus Modern Warfare

Eine Änderung daran, wie man an die RC-XD kommt

Besonders interessant sind vor allem die ersten beiden Punkte. Der Skin Roze steht schon lange im Verruf und einige Waffen gelten in der Warzone einfach als zu stark.

Skin bringt unfairen Vorteil – Soll nun geändert werden

Was ist das Problem mit dem Roze-Skin? Bereits seit Anfang des Jahres gibt es Stress mit diesem Skin. Er war durch den kostenpflichtigen Teil des Battle Passes freizuschalten und sorgt seitdem für Unmut. Der Skin ist nämlich komplett schwarz – selbst das Gesicht des Charakters wird dadurch dunkel.

Damit kann sich der Spieler problemlos in Ecken verstecken und wird von Gegnern oftmals übersehen. Das Dilemma mit dem Skin ging sogar so weit, dass ganze Lobbys voll mit dem Roze-Skin waren und sich haufenweise Spieler in dunklen Ecken verkrochen.

Nun soll der Skin angepasst werden. Wie genau das aussehen soll, ist noch unklar. Es ist aber gut denkbar, dass man den Roze-Skin zukünftig etwas besser erkennen kann.

Das könnte mit den Waffen passieren: Vor allem die neue Pistole Sykov sorgt aktuell für Probleme in der Warzone. Sie gilt als übertrieben stark und dürfte vermutlich einen Nerf bekommen, damit andere Waffen wieder mehr konkurrieren können.

Bereits direkt nach dem Release der Waffen gab es zahlreiche Clips, die die übertriebene Stärke der Sykov gezeigt hat. Die Entwickler werden nun reagieren.

Bei den anderen aufgelisteten Waffen bleibt es abzuwarten, ob sie geschwächt oder gestärkt werden. Die M16 ist beispielsweise eine beliebte Waffe, die aber nicht als übertrieben stark gilt. Ähnlich sieht es mit der FFAR 1 aus.

Wann kommen diese Anpassungen? Raven Software schreibt dazu “coming soon”. Ein genaues Datum gibt es aber noch nicht. Der Release von Season 3 wäre ein guter Zeitpunkt, wo all diese Anpassungen umgesetzt werden könnten. Für den 21. April kündigte die Warzone ein Event mit der Aussage “Das Ende ist nahe” an. Wenig später endet die Season 2 und daraufhin startet vermutlich dann die 3. Season.

Wir könnten also schon in der kommenden Woche mit diesen Anpassungen rechnen. Es bleibt allerdings fraglich, ob all diese Punkte auf einen Schlag umgesetzt werden.

Wenn ihr noch mehr Infos zur kommenden Season 3 sucht, dann schaut doch in unserem großen Hub zu diesem Thema vorbei:

