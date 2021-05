CoD Warzone: 5 Meta-Loadouts mit Waffen-Setups nach großem Balance-Update

Season 3 veränderte die Waffen-Meta in Call of Duty: Warzone erheblich und brachte bereits zwei große Balance-Updates. MeinMMO zeigt euch fünf Meta-Loadouts des Warzone-YouTubers „JGOD“, die ihr nach den neusten Änderungen nutzen könnt, um ganz oben mitzuspielen.

Worum gehts? Die Waffenauswahl in Call of Duty: Warzone ist mit Season 3 sehr viel spannender geworden. Seit der Integration von Black Ops Cold War im Dezember gab es immer mindestens eine übermächtige OP-Waffe, die das Schlachtfeld und die Loadouts der Spieler beherrschte. Aktuell gelten allerdings so viele Waffen als „Meta“ wie lange nicht mehr.

Das ist eine wünschenswerte Entwicklung, führt aber auch zu Unsicherheiten bei der Waffen-Auswahl – besonders kurz nach einem Balance-Update. Damit ihr wisst, welche Waffen-Kombinationen aktuell als stark und Meta gelten, zeigt euch MeinMMO in diesem Special 5 Loadouts mit den passenden Waffen-Setups.

Die Empfehlungen stammen von CoD-YouTuber und Warzone-Analyst „JGOD“, der in einem aktuellen Video seine Top-Loadouts vorstellt. Wir bereiten die Infos für euch auf, zeigen seine Setups und geben Infos zu den Waffen. Das englische Video binden wir hier für euch ein:

CoD Warzone: Top 5-Loadouts mit Overkill in Season 3

Insgesamt zeigt JGOD 10 Loadouts in seinem Video. Die ersten 5 sind dabei seine experimentellen Ausrüstungen, mit denen er etwas herumprobiert oder Loadouts mit dem Perk „Geist“, die er später in einem Match einsackt.

Wir wollen euch jedoch seine fünf Overkill-Loadouts zeigen. In diesen Loadouts packt JGOD je zwei starke Meta-Waffen, die er mit der ersten Loadout-Kiste im Match aufsammelt. So hat er immer gleich die besten Waffen am Start und holt sich erst später den wichtigen Geist-Perk. Vorzugweise mit der kostenlosen Loadout-Lieferung, die jedes Match runterkommt.

Bei seinen Overkill-Loadouts setzt JGOD dabei immer auf folgende Zusatzausrüstung:

Hier kommt ihr direkt zu den Waffen mit ihren Setups:

Ein Meta-Loadout mit der AMAX für Reichweite und MP5 für den Nahkampf.

Meta-Loadout: Stoner 63 mit MP5 aus Cold War

In seiner ersten Overkill-Kombo zeigt JGOD die Stoner 63. Das LMG ist herrlich stabil und lässt euch einfache Treffer auf große Entfernungen landen. Die Stoner ist ein klassisches Reichweiten-Gewehr, das ein wenig bei der Mobilität schwächelt. Wenn man beinahe jeden Schuss trifft, lässt sich jedoch darüber hinwegsehen. Als Zweitwaffe steckt die MP5 aus Cold War im Loadout. Die MP5 kommt mit der besten Time-to-Kill aller Maschinenpistolen, ist dadurch jedoch eine reine Nahkampfwaffe – denn ihr Rückstoß ist deutlich spürbar.

Warzone Stoner 63 Setup

Mündung: Agency-Mündungsfeuerdämpfer

Lauf: 21,8″ Sonderkommando

Visier: Axial Arms 3x

Unterlauf: Feldagenten-Griff

Munition: Schnelles Magazin

Warzone MP5 aus Cold War Setup

Mündung: Agency-Mündungsfeuerdämpfer

Lauf: 9,5″ Sonderkommando

Schaft: Plünderer Schaft

Unterlauf: Feldagenten-Griff

Munition: STANAG 50-Schuss-Trommel

Stoner 63

Meta-Loadout: FARA 83 mit LC10

Die FARA kam mit Season 2 ins Spiel und war in den ersten Monaten ein Staubfänger. Nach einem Rework mit Season 3 glänzt die FARA und kann im Nah- sowie im Fernkampf eingesetzt werden. Ein kleiner Nerf schwächte ihre starken Headshots ab, doch für JGOD bleibt die FARA eine hervorragende Option als Allround-Gewehr mit Fokus auf Reichweite. Als Beiwaffe steckt die LC10 im Loadout. Die Maschinenpistole ist sehr stabil und bietet einen großen, ersten Schadensbereich, in dem ihr den vollen Schaden verursacht.

Warzone FARA 83 Setup

Mündung: GRU-Mündungsfeuerdämpfer

Lauf: 19,5″ Liberator

Visier: SUSAT-Multizoom

Unterlauf: Speznas-Griff

Munition: Speznas 50-Schuss

Warzone LC10 Setup

Mündung: Agency-Mündungsfeuerdämpfer

Lauf: 13,9″ Sonderkommando

Schaft: Plünderer Schaft

Munition: STANAG 55-Schuss

Griff: Schlangen-Umwicklung

Meta-Loadout: Kar 98k mit RAM-7

Die Kar 98k ist ein DMR aus CoD MW und schon seit dem Release von Warzone ein beliebtes Snipergewehr. Aktuell ist sie sogar die beliebteste Waffe und steht in unseren Waffencharts vom Mai mit Abstand auf Platz 1. Die Kar 98k ist mobil, hat eine fantastische Kugelgeschwindigkeit und Headshots schießen eure Feinde immer K.O. Im zweiten Waffenplatz steckt die RAM-7. Das Sturmgewehr aus CoD MW bietet starke Headshots, eine ordentliche Feuerrate und eine hohe Reichweite – aktuell ein sehr verlässlicher Sniper-Support.

Warzone Kar 98k Setup

Mündung: Schalldämpfer (Monolith)

Lauf: Singuard maßgefertigt 27,6″

Laser: Taktischer Laser

Visier: Zielfernrohr

Schaft: FTAC Sportkeil

Warzone RAM-7 Setup

Mündung: Schalldämpfer (Monolith)

Lauf: FSS Ranger

Laser: Taktischer Laser

Unterlauf: Kommando-Vordergriff

Munition: 50-Schuss-Magazin

Meta-Loadout: Krig 6 mit Bullfrog

Die Krig 6 ist gut kontrollierbares Sturmgewehr und übernimmt Schritt für Schritt die Aufgaben der alten Dauerbrenner Kilo 141, Grau 5.56 oder auch der M13. Sie ist einfach zu spielen, hat einen starken zweiten Schadensbereich und ist mobiler als die Konkurrenz aus CoD MW. Für den Nahkampf ist die Bullfrog im Loadout. Die Maschinenpistole war ebenfalls von den Nerfs des letzten Balance-Updates betroffen, hält sich aber wacker und weit oben in den Tier-Listen. Das liegt an ihrer guten Kontrolle, den weiterhin starken Headshots und den großen Magazinen der kleinen MP.

Warzone Krig 6 Setup

Mündung: Agency-Mündungsfeuerdämpfer

Lauf: 19,7″ Ranger

Visier: SUSAT Multizoom

Unterlauf: Feldagenten-Griff

Munition: STANAG 60-Schuss

Warzone Bullfrog Setup

Mündung: GRU-Mündungsfeuerdämpfer

Lauf: 7,4″ Sonderkommando

Schaft: KGB-Skelettschaft

Munition: 65-Schuss

Griff: Schlangen-Umwicklung

Meta-Loadout: CR-56 AMAX mit MP5 aus CoD MW

Als stärkstes Allround-Gewehr gilt weiterhin die CR-56 AMAX. Das Sturmgewehr glänzt mit hohem Schaden und ist auch nach ihrem Nerf eine Hammer-Option für alle, die mit dem Rückstoß klarkommen. Die AMAX ist dabei ganz klar ein Gewehr für Fortgeschrittene – denn den Extra-Schaden erkauft ihr euch mit deutlich stärkerem Rückstoß als bei der Reichweiten-Konkurrenz. Als Zweitwaffe sieht JGOD hier die MP5 aus CoD MW. Die Maschinenpistole bringt eine gute Mischung – Sie ist kontrollierbar, stark und auch im Hüftfeuer effektiv.

Warzone AMAX Setup

Mündung: Schalldämpfer (Monolith)

Lauf: XRK Zodiac S440

Visier: VLK 3,0x Visier

Unterlauf: Kommando Vordergriff

Munition: 45-Schuss-Magazin

Warzone MP5 aus CoD MW Setup

Lauf: Schalldämpfer (integr., Unterschall)

Laser: 5mW-Laser

Unterlauf: Söldner-Vordergriff

Munition: 45-Schuss-Magazin

Extra: Fingerfertigkeit

JGOD ist einer der aktivsten und bekanntesten Warzone-Experten und veröffentlicht regelmäßig Videos, mit denen er die Community über Meta-Änderungen oder Spielweisen im Battle Royale informiert. Doch auch JGOD hat gewisse Vorzüge und betont in seinem Video mit den Loadouts, dass die Waffen und Setups nur Orientierungshilfen sind. Probiert sie aus, schraubt auch mal andere Aufsätze dran und findet mit der Zeit eure Lieblings-Waffe.

Braucht ihr dafür eine noch größere Auswahl, schaut bei MeinMMO-Liste mit den besten Waffen der Warzone vorbei.