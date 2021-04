Während einem Livestreams zu CoD Warzone wurde der Rapper T-Pain in einer Lobby rassistisch beleidigt. Es folgte eine Kampfansage des Rappers mit einem epischen Match.

Um was geht es? T-Pain ist bekannt für seine Hits wie “I’m Sprung” oder “I’m ‘n Luv” und vielen weiteren Songs als Rapper und RnB-Sänger. Neben der Musik frönt er seiner Leidenschaft für Videospiele. Über eine halbe Million Leute folgen seinem Twitch-Kanal, auf dem er Spiele wie Among Us, Overwatch oder Call of Duty: Warzone spielt.

Eins seiner Videos mit einem Match aus Warzone geht gerade viral (via Kotaku.com). Vor dem Spiel wird der Rapper übel beleidigt. Sagt dann, dass er sich in der Runde “alle holen” will, die ihn beleidigten und zeigt dann, dass er das ernst meint.

So genial geht der Rapper mit seinen Gegnern um

So ging das los: Das Highligh-Video des Livestreams von T-Pain beginnt in der Lobby eines Matches von CoD Warzone. Im Allgemeinen Voice-Chat hört man Spieler, die mit Mikrofon zu den anderen sprechen.

T-Pain schaut aufmerksam zu, als im Voice-Chat Dinge wie “F*ck ‘Black Lives Matter'” gesagt werden und wiederholt das N-Wort fällt. Man kann vermuten: In dem Moment prägt er sich die Namen der Gegner ein, die diese Sprache nutzen.

Das TikTok-Video zu diesem Stream-Highlight binden wir euch hier in den Artikel ein. Über 1,5 Millionen Nutzer haben es sich schon angesehen:

So nahm der Rapper Rache: Das Video springt direkt ins Geschehen und zeigt, wie T-Pain einen Gegner erledigt. “Ich will jeden einzelnen von ihnen”, kündigt er seinem Team an.

Dann erledigt er den nächsten und wiederholt. “Ich will jeden einzelnen von ihnen!”. Bei weiteren Kills wird die Stimmung angeheizt und der Streamer immer lauter. “Ich will sie alle. Ich will sie ALLE. ICH WILL SIE ALLE. ICH WILL DAS GANZE DING!”. Der Rapper schreit im Stream und fordert, dass die Gegner all ihre schwarzen Skins aus dem Spiel löschen sollen.

Was sagen die Zuschauer? In den Kommentaren zitieren Zuschauer die Sprüche von T-Pain und feiern, wie er die Spieler mit rassistischen Äußerungen in die Schranken wies. Nutzer bruinsguy88 sagt “Das fühlte sich für mich so gut an und ich spielte nicht mal mit”. Generell kommt der Clip in den Kommentaren gut an.

Wie findet ihr die Aktion von T-Pain und wie geht ihr mit solchen Spielern in CoD Warzone um? Schreibt uns doch eure Erfahrungen hier in die Kommentare auf MeinMMO und tauscht euch sachlich mit anderen Spielern darüber aus, wie man solche Leute am besten klein hält.

MeinMMO, GameStar und GamePro positionieren sich solidarisch zur ‚Black Lives Matter‘-Bewegung und tolerieren keinerlei Diskriminierung. Wir bedanken uns herzlich bei allen, die sich in unseren Communitys für ein respektvolles Miteinander einsetzen. Unsere Gedanken sind bei allen Betroffenen. Passt auf euch auf.