Season 3 brachte mit Nakatomi Plaza eine neue, wichtige Location zur Map von Call Of Duty: Warzone – Verdansk ´84. Dort gibt es einen versteckten Tresorraum mit drei Tresorfächern. MeinMMO zeigt euch, wie ihr den Tresorraum betretet und die Tresore öffnen könnt.

Was ist Nakatomi Plaza? Das Hochhaus wurde mit Season 3 neu eingeführt und stammt aus dem Actionfilm-Klassiker Stirb Langsam. Passend dazu wurden mit Season 3 zwei Action-Helden der 80er, Rambo und John McClane eingeführt.

Wie im Film gibt es unter Nakatomi Plaza einen geheimen Tresorraum, den ihr betreten und dort drei Fächer öffnen könnt. Dafür braucht ihr allerdings die entsprechenden Schlüsselkarten.

Alle Infos zum Event und den kostenlosen Belohnungen findet ihr übrigens in unserem Guide: Alles zum Rambo-Event in CoD Warzone & Cold War mit 20 kostenlosen Belohnungen

Wo findet man den geheimen Raum? Er befindet sich im 31. Stock des Gebäudes. Ihr könnt ihn allerdings nur über den Battle-Royale- oder Beutegeld-Modus von Warzone erreichen.

Wir zeigen euch, wo ihr die drei Schlüsselkarten auf der Map finden könnt, wie genau ihr den Tresorraum findet und welche Belohnungen auf euch warten.

Die Fundorte der Keycards

Welcher Modus eignet sich am besten? Generell ist der Beutegeld-Modus besser für die Aufgaben geeignet. Der Modus bietet einen Respawn und das Spielfeld bleibt die ganze Runde gleich groß. Die Belohungen sind aber echt stark und können auch sehr hilfreich im Battle Royale sein – wie zum Beispiel der Spezialisten-Token, mit dem ihr euch alle Perks freischaltet.

Keycard 1 – Unfinished Business

So findet ihr die erste Schlüsselkarte: Um die Key Card 1 zu finden, müsst ihr einen “Unfinished Business”-Auftrag finden und abschließen. Den Auftrag findet ihr in der Gegend beim Tower.

Das ist quasi ein angepasster Plünderungs-Auftrag und ihr müsst 3 markierte Loot-Kisten in der Nähe des Towers öffnen. Die letzte Kiste spuckt die Key Card 1 aus.

Keycard 2 – Hostile Fire

So findet ihr die zweite Schlüsselkarte: Wenn ihr Nakatomi Plaza mit einem Helikopter anfliegt, wird automatisch die Ingame-Mission “Hostile Fire” aktiviert. Bei dieser Mission müsst ihr mehrere Sprengsätze auf dem Dach des Hochhauses entschärfen.

Habt ihr das erledigt, erhaltet ihr nach dem Entschärfen des letzten Sprengsatzes die Keycard 2. Ihr müsst dabei die Person sein, die den letzten Sprengsatz entschärft, um die Keycard selbst zu bekommen.

Keycard 3 – Deal Gone Wrong

So findet ihr die dritte Schlüsselkarte: Um die dritte Schlüsselkarte zu finden, müsst ihr die Mission Deal Gone Wrong starten. Die Mission befindet sich in einem Parkhaus direkt gegenüber des Eingangs zu Nakatomi Plaza.

Geht dort ins unterste Stockwerk.

Dort findet ihr einen weißen Truck mit einer offenen Tür.

Achtet auf das Licht eines Scheinwerfers, das aus dem Laderaum strahlt.

Im Laderaum findet ihr einen Tisch mit einem Radio.

Sobald ihr es anschaltet, aktiviert sich die Mission.

Nun müsst ihr zwei Wellen von Gegnern bekämpfen, der letzte lässt schließlich die Schlüsselkarte fallen.

Tresorraum von Nakatomi Plaza finden

So findet ihr den geheimen Tresorraum: Der Raum befindet sich im 31. Stockwerk.

Sucht den Aufzugschacht in der Mitte des Gebäudes

Nutzt die Zipline und seilt euch in den 30. Stock.

Das 31. Stockwerk ist nicht über den Aufzugschacht erreichbar.

Nutzt daher die Treppe, um dorthin zu gelangen.

In einem Raum an der Außenseite findet ihr nun den Tresorraum. Ihr erkennt ihn an einer abgerundeten Metalltür, vor der einige Bildschirme stehen.

Ihr könnt euch das Ganze auch im Video von YouTuber Ulterior Cover anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Die Inhalte der Tresorfächer

Diese Belohnungen erwarten euch:

Tresorfach 1: Extra-Geld und Spezialisten-Token, die alle Perks freischalten

Tresorfach 2: Extra-Geld und ein fortgeschrittenes UAV

Tresorfach 3: Schmuggelware-Auftrag, mit dem ihr eine neue Blaupause freischalten könnt.

Was gilt es zu beachten? Die größte Schwierigkeit in dem Ganzen liegt, dass andere Spieler einem die Suppe salzig machen könnten. Am besten seid ihr also in einem Team unterwegs.

Gerade, wenn ihr auf dem Weg zum Tresorraum seid, solltet ihr vorher das gesamte Stockwerk checken, damit euch kein Spieler in den Rücken fällt.

Wenn ihr mehr zu Nakatomi Plaza, dem Easteregg zu Stirb Langsam wissen wollt, unser Autor Jürgen Horn erklärt euch genau, was es damit auf sich hat: Wegen des neuen Gebäudes in CoD Warzone muss ich es endlich doch noch spielen