Alles zum Rambo-Event in CoD Warzone & Cold War mit 20 kostenlosen Belohnungen

In Call of Duty ist jeder Spieler irgendwie ein Action-Held. Doch seit dem Start der Mid-Season 3 in Warzone und Black Ops Cold War sind tatsächlich bekannte Helden aus Film und Fernsehen im Spiel – und sie bringen ein Event mit, über das ihr euch viele Cosmetics freispielen könnt. MeinMMO zeigt euch Aufgaben und Belohnungen.

Worum gehts? Die Mid-Season der Season 3 von Call of Duty brachte neuen Content, viele Balance-Änderungen und einen gehörigen Schwung Nostalgie. Denn zwei beliebte Action-Helden der 80er kommen in ihren besten Jahren ins Spiel und stehen nun als Operator in CoD: Warzone und Black Ops Cold War zum Kauf bereit – Rambo und John McClane aus „Stirb langsam“. Hier gehts zu den Patch-Infos der Mid-Season:

Doch auch ohne Geld für die Operator in die Hand zu nehmen, könnt ihr euch ein paar filmreife Cosmetics besorgen. Denn aktuell läuft das Event „80er Action Helden“ und lädt dazu ein, über bestimmte Herausforderungen thematische Belohnungen freizuschalten. MeinMMO zeigt euch die Aufgaben, Belohnungen und Details zum Event.

Warzone: 80er Action Helden – Aufgaben und Belohnungen

Wie sehen die Aufgaben in Warzone aus? Insgesamt gibt es 9 Aufgaben und jede schüttet euch eine Belohnung aus. Habt ihr alle Aufgaben fertig, bekommt ihr zusätzlich einen Waffen-Bauplan des Scharfschützen-Gewehrs Pellington.

Verdiene eine Starter-Medallie, indem ihr als erstes Team einen Abschuss landet Erreiche 15 Abschüsse mit Sprengwaffen oder Primär-Ausrüstung Sammle im Event-Modus Machtergreifung 50 Marken Erreiche in Machtergreifung 5 Mal den letzten Kreis Eliminiere 25 feindliche Agenten während des öffentlichen Waffenhandel-Events Überlebe einen Sprung vom Dach des Nakatomi-Gebäudes zum Boden Schließe eine der drei Nebenmissionen im Nakatomi-Gebäude ab Sammle 3 Rambo-Kriegsgefangenen-Marken ein (bei den neuen Survival-Camps die auf der Map verteilt sind) Erreiche 3 Abschüsse mit dem neuen Gefechtsbogen-Killstreak

Die Aufgaben sind zum Großteil selbsterklärend, jedoch ist die 5. mit dem „öffentlichen Waffenhandel-Event“ etwas unklar. Dabei handelt es sich um eine der Neben-Missionen im „Stirb Langsam“-Stil im neuen Nakatomi-Gebäude in Form eines Match-Events. Das Event startet manchmal am Anfang eines Matches und spawnt NPC-Gegner im Erdgeschoss – diese Feinde müsst ihr erledigen. Das Hochhaus findet ihr im Bereich „Downtown“ direkt neben dem Parlament.

Belohnungen in Warzone:

2 Talismane

3 Visitenkarten

2 Embleme

2 Sticker Für den Abschluss einen Waffen-Bauplan für die Pellington



Cold War: 80er Action Helden – Aufgaben und Belohnungen

Wie sehen die Aufgaben in Cold War aus? Auch in Cold War könnt ihr 9 Aufgaben erledigen, um insgesamt 10 Belohnungen einzusacken. Der Waffen-Bauplan für den Abschluss ist vom Taktikgewehr DMR 14.

Schließe 7 Matches eines Event-Modus im Multiplayer ab oder erreicht im Zombie-Modus mindestens Stufe 5 Gewinne 3 Matches eines Event-Modus im Multiplayer oder erreiche 3 Mal Runde 15 im Zombie-Modus Erreiche in Event-Modi 100 Abschüsse im Multiplayer – „Slaughter“-Medaillen aus dem Zombie-Modus zählen auch (5 Zombies schnell hintereinander erledigt) Verdiene im Mehrspieler- oder Zombie-Modus 25 “Bombastisch!”-Medaillen mit Sprengladungen (heißen normalerweise Popcorn-Medaillen) Verdiene im Mehrspieler- oder Zombie-Modus 25 „Werde selbst zum Krieg“-Medaillen mit Automatik-Waffen – entspricht wohl der Jäger-Medaille: Pro Match mindestens 2 Feinde erledigen, die per Spionage-Flugzeug markiert sind Hole im Mehrspieler- oder Zombie-Modus 25 „Feuer frei“-Medaillen bei Verwendung des Todbringers (Shredded-Medallie: 10 schnelle Kills im Zombie-Modus oder 2 schnelle Kills im Multiplayer) Verdiene im Mehrspieler-Modus 25 „Was Persönliches“-Medaillen mit Nahkampf-Waffen – Das sind wohl die „Aus nächster Nähe“-Medaillen mit Nahkampf-Waffen Lande im Mehrspieler-Modus 10 Mal 3 Abschüsse ohne zu sterben – “Feldhase”-Medaillen im Zombie-Modus zählen auch (20 Zombie-Kills ohne Schaden) Verdiene im Mehrspieler- oder Zombie 10 “Zerkleinert”-Medaillen mit dem Tomahawk (ein Gegner im MP, 3 Gegner schnell in Zombies)

Die Aufgaben in Cold War sind nicht ganz so eindeutig. Während das Event läuft, heißen die XP-Belohnungs-Medaillen anders, doch die Entwickler verraten nicht, welche Medaillen gemeint sind. Bei unseren Recherchen konnten wir schon die meisten aufklären. Sollte sich etwas ändern, tragen wir das hier im Artikel nach. Schreibt uns auch gern in die Kommentare, wenn ihr andere Erfahrungen gemacht habt.

Belohnungen in Cold War

2 Visitenkarten

1 Arcade-Spiel für die Kaserne

1 Zubehör (Uhr)

2 Sticker

2 Talisman

1 Emblem Für den Abschluss einen Waffen-Bauplan der DMR 14



Für das Event und die Freischaltungen habt ihr 14 Tage Zeit – am 03. Juni um 6 Uhr morgens ist Schluss. Wollt ihr also ein paar der Schmuckstücke einsacken, solltet ihr schnell loslegen. Insgesamt sind die Aufgaben aber nicht allzu schwierig oder brauch viel Grind. Eine nette Draufgabe auf ein durchaus starkes Mid-Season-Update.

MeinMMO-Autor Jürgen Horn könnte das Update sogar dazu bringen, selbst mal mit Warzone anzufangen. Der Nakatomi-Plaza aus „Stirb Langsam“ ist für ihn absolut Kult und ein guter Grund für einen Warzone-Einstieg.