CoD Warzone & Cold War: Neue Pistole AMP63 ist live – So bekommt ihr sie schnell

Call of Duty: Warzone und Black Ops Cold War haben eine neue Waffe – die automatische Pistole AMP63. MeinMMO zeigt euch, wie ihr die Knarre schnell freispielt und gibt einen ersten Einblick, wie stark das Teil ist.

Mit einem kleinen Update kam am Abend des 01. Juni die AMP63 zu Black Ops Cold War und dem Battle Royale Warzone. Die automatische Pistole basiert wohl auf der polnischen Waffe PM-63, die sich als persönliche Verteidigungswaffe eignet. Solche Handfeuerwaffen sind eigentlich nicht Teil der infanteristischen Kämpfe, sondern werden von Versorgungseinheiten oder Fahrzeugbesatzungen getragen, die sich mit einer persönlichen Verteidigungswaffe wehren können, falls es notwendig wird (via Wikipedia).

In Call of Duty ist die automatische Pistole Teil der härtesten Kämpfe und muss auf dem Schlachtfeld an vorderster Linie bestehen. MeinMMO zeigt euch, wie ihr die neue Waffe bekommt und gibt euch dazu eine kurze Einordnung, wie stark die AMP63 in Warzone und Cold War ist.

CoD Cold War & Warzone: AMP63 freischalten – In 30 Minuten

Wie bekomme ich die Waffe am schnellsten? Ihr könnt euch die AMP63 auf verschiedene Wege besorgen, doch im Zombie-Modus von Cold War geht es mit Abstand am schnellsten.

Erreiche 400 kritische Abschüsse mit Pistolen im Zombie-Modus von Cold War

Packt eure Lieblings-Pistole in euer Loadout, startet eine normale Runde auf einer der Überlebens-Maps und grillt Zombies mit Headshots, bis ihr down geht. Wiederholt das ein paar mal und ihr könnt die Aufgabe in unter 30 Minuten erledigen. Kennt ihr euch im Zombie-Modus nicht so gut aus, kann es auch länger dauern. Doch selbst dann ist die Zombie-Variante immer noch schneller, als die anderen Gameplay-Wege zum Freischalten.

CoD Cold War: Einsteiger-Guide für Zombies – So gelingen eure ersten Runden

Wie kann ich die Waffe noch holen? Habt ihr absolut keine Lust auf die Zombie-Lösung oder spielt nur Warzone, kommt ihr auch anders an die AMP63. Drei weitere Möglichkeiten sind:

Multiplayer von Cold War: Töte in 20 verschiedenen abgeschlossenen Spielen mit einer Pistole 5 Feinde.

Warzone: Töte in 20 verschiedenen Spielen mit einer Pistole 5 Feinde. (Am besten in Beutegeld)

Kaufbares Bundle: Holt euch das „Gammastrahlen“-Bundle im Shop für 1.000 CoD-Points (ca. 10,- €)

Beachtet dabei: Wollt ihr die Pistole im Multiplayer von Cold War freispielen, müsst ihr die Matches immer zu Ende spielen. Verlasst ihr die Runde vorher, zählen eure Pistolen-Kills nicht für den Fortschritt. Den Beutegeld-Modus von Warzone könnt ihr verlassen, sobald die Kills durch sind.

Kauft ihr das Bundle im Shop, levelt ihr die Waffe zwar schon, doch könnt die Aufsätze nicht verändern. Erst wenn ihr die AMP63 komplett freispielt, könnt ihr auch Modifikationen an der Waffe vornehmen.

AMP63 ist kein Überflieger in Cold War & Warzone

Wie macht sich die AMP63 in Warzone? Zwei Dinge vorweg:

Ja, es gibt die AMP63 als Akimbo-Version

Nein, sie kann nicht mit der Sykov nach Release mithalten

Mit der AMP63 kommt die zweite automatische Pistole zu Warzone und einige Spieler hatten Angst (oder gehofft), dass die Waffe zum Start wieder so „overpowert“ (OP) ist wie die Sykov-Pistole. Die AMP63 ist durchaus stark, vergibt jedoch wenig und lässt sich dadurch schwer spielen. Zudem ist die Pistole nicht als Akimbo-Version nicht zu empfehlen – der Schaden mit Akimbo ist stark reduziert.

Das Problem mit der AMP63 ist ihre geringe Feuerrate zusammen mit den benötigten Brust-Treffern für einen Kill. Um die stark Time-to-Kill von 456 Millisekunden bei Brust-Treffern zu erreichen, müssen alle 7 Schüsse, die für den Kill nötig sind, auch in der Brust treffen. Landet auch nur eine Kugel eher im Bauch, dann geht die Time-to-Kill auf 532 Millisekunden nach oben. Aufgrund der geringen Feuerrate von 637 Schuss pro Minute, vergibt die Waffe außerdem keine Fehler und jede Kugel, die daneben geht, erhöht die Time-to-Kill bereits um knapp 10 Millisekunden.

Durch ihr niedriges Time-to-Kill-Potenzial machen die Werte der Waffe ordentlich was her. Doch die Nachteile überwiegen und es ist eher unwahrscheinlich, dass sich die Waffe bei den normalen Spielern durchsetzt. Eine erste Analyse der Waffe liefert der Warzone-Experte und CoD-YouTuber „JGOD“. Wir binden euch sein englisches Video hier ein:

Wie macht sich die AMP63 in Cold War? Für den Multiplayer von Cold War lassen sich bisher keine tiefen Analysen der Werte finden. Schaut man sich ein wenig Gameplay an, wirkt die Waffe durchaus stark, leidet jedoch unter dem kleinen Magazin von maximal 25 Schuss. Die eher niedrige Feuerrate liegt sogar hinter der Salven-Pistole Diamatti.

Wollt ihr euch AMP63-Gamplay ansehen, binden wir euch ein Video des englischen YouTubers „Frizzeyes“ hier ein:

Die AMP63 hat durchaus das Potenzial, einige Fans in Warzone und Cold War zu sammeln. Doch auf den ersten Blick wirkt die neue Pistole nicht wie ein echter Überflieger, sondern eher wie eine nette Ergänzung.

