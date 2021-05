CoD Warzone ändert wichtige Waffen und Visiere – Ist die AMAX noch stark?

Am Abend des 27. Mai ging bei Call of Duty: Warzone ein neues Update online. Die Highlights sind ein Nerf der AMAX, Rückstoß-Änderungen bei der FARA und Anpassungen bei wichtigen Visieren für die Waffen aus Cold War. MeinMMO zeigt euch die Auswirkungen des Updates.

Was änderte sich mit dem Update? Call of Duty: Warzone arbeitet weiter an seiner Waffen-Meta und überarbeitet erneut eine der beliebtesten und stärksten Waffen im Spiel: die CR-56 AMAX. Das Update vom 27. Mai brachte noch weitere, interessante Anpassungen. Hier das Wichtigste:

AMAX – Nerf der Headshots

FARA – Anpassungen beim Rückstoß

AUG aus Cold War – Weniger Rückstoß

Visiere aus Cold War – Axial Arms 3x, Royal & Kross 4x und SUSAT Multizoom wurden überarbeitet

MeinMMO hat sich die Änderungen angesehen und erklärt euch, welchen Einfluss die Anpassungen haben.

CoD Warzone: Update am 27.05. – Patch Notes und Einordnung

Wie stark ist die AMAX nach dem Update? Das Sturmgewehr ist weiterhin sehr stark. Die Entwickler wissen, dass die AMAX in der Community als stark gilt, aber nicht unbedingt als heftig overpowered. Die CoD-Macher nehmen sich die Zeit, die Waffe punktuell zu schwächen, um ihre große Verbreitung etwas einzudämmen.

Denn bei der Änderung wurde nur der Headshot-Multiplikator ein wenig angepasst. Damit trifft der Nerf vor allem die richtig starken Spieler, die konsistent Headshots mit der AMAX landen können. Da die Waffe weniger stabil ist, als die direkte Konkurrenz, sind Headshots mit der AMAX gar nicht so einfach – zum Beispiel im Vergleich zur sehr stabilen Grau 5.56.

AMAX-Headshots nach dem Nerf

Multiplikator von 1.62 auf 1.5 verringert

Headshot-Schaden Nah – von 56 auf 52

Headshot-Schaden Fern – von 49 auf 46

Die Time-to-Kill bei Brust-Treffern liegt weiterhin bei starken 476 Millisekunden (Nah) und bei 571 Millisekunden (Fern). Vor dem Patch mussten 3 Headshots sitzen, um die benötigten Kugeln für einen Kill um 1 zu senken. Die Time-to-Kill sinkt dann auf 381 (Nah) und 476 (Fern).

Jetzt braucht ihr 4 Headshots (Nah und Fern), um die Zeit zu senken. Wieder mal eine überlegte und gute Anpassung, mit der die CR-56 AMAX weiter stark bleibt und trotzdem etwas schwächer für die Top-Spieler ist.

Wie stark ist die FARA nach dem Update? Die Entwickler würden die FARA-83 gern als Fernkampfwaffe in Warzone sehen und werkeln weiter an der Handhabung des Sturmgewehrs. Durch die Anpassungen lässt sich die Waffe jetzt noch besser kontrollieren und rückt damit näher an die Krig 6 heran. Dafür wurde der horizontale Rückstoß der FARA abgeschwächt.

Zusätzlich schwächten die Entwickler die Hüftfeuer-Eigenschaften der FARA, was dem Nahkampf der Waffe etwas schadet.

Links das alte Rückstoß-Muster der FARA – Rechts das neue. Quelle: YouTube

Was passiert bei der AUG? Das Taktikgewehr war in Season 2 der Liebling der Warzone-Nation und kassierte einige heftige Nerfs, um anderen Waffen wieder eine Chance zu geben. Der Rückstoß wurde so angepasst, dass das „Re-Centering“ nun wieder deutlich besser ist. Nach einem Schuss kommt ihr schnell wieder in eure ursprüngliche Visier-Position zurück und könnt von der vollen Feuerrate der Waffe profitieren, ohne dass der Lauf über den halben Bildschirm springt.

Links das alte Rückstoß-Muster der AUG – Rechts das neue. Quelle: YouTube

Was ist bei den Visieren los? Jetzt wird es nochmal spannend. Einige Visiere von Cold War hatten einen starken Zoom, der eigentlich viel zu hoch war, im Vergleich zu ähnlichen Visieren der Waffen von Modern Warfare. Das waren:

Axial Arms 3x

Royal & Kross 4x

SUSAT Multizoom

Die Visiere waren in ihrer alten Form sogar brauchbar für Sniper-Waffen – der Zoom war einfach so hoch. Obendrauf hattet ihr keine verräterische Visier-Spiegelung.

Grob gesagt, seid ihr beim Anvisieren jetzt weiter weg von den Visieren als vorher. Der Zoom ist dadurch deutlich niedriger und die drei Visiere ähneln jetzt mehr dem beliebten VLK-Visier aus Modern Warfare. Außerdem verursachen das „Royal & Kross 4x“ und das „SUSAT Multizoom“ eine Visier-Spiegelung, wenn ihr sie auf Sniper-Waffen verwendet.

Die Änderungen bei den Visieren. Quelle: Twitter

Für Sturmgewehre mit Reichweite ist das eine gute Nachricht. Der visuelle Rückstoß dieser Visiere war vor dem Patch sehr hoch, weil der Zoom so stark war. Jetzt habt ihr mehr Optionen bei den Visieren für Reichweiten-Sturmgewehre aus Cold War. Außerdem hat sich herausgestellt, dass das „Axial Arms 3x“ offenbar beim Rückstoß hilft – ähnlich wie das VLK-Visier aus CoD MW.

Der Rückstoß ist mit dem Axial Arms 3x etwas geringer. Quelle: YouTube

Fazit: Ein weiteres, gutes Waffen-Update in Season 3

Season 3 hat die Waffen-Meta in Warzone in einen wünschenswerten Zustand gebracht. Viele Waffen gelten als stark und spielbar. Mit dem neusten Patch führen die Entwickler diesen Trend fort. Die AMAX ist nach dem Update weiter eine der besten Waffen für Spieler, die mit dem Rückstoß zurechtkommen. Top-Spieler können aber nicht mehr so stark von den Headshots profitieren – eine sinnige und nachvollziehbare Änderung.

Anders herum haben die Entwickler zwei Waffen gestärkt, die nach Schwächungen abgestiegen sind. Besonders die AUG ist nach ihrem Hoch tief gefallen und findet nun vielleicht wieder Fans.

Die Entwicklung der FARA ist ebenfalls spannend – anfänglich als Konkurrent für das Nahkampf-Sturmgewehr FFAR 1 eingesetzt, entwickelt sich die FARA zu einer Alternative für den Fernkampf. Während die Krig 6 mit dem stabilen Sturmgewehr Grau 5.56 aus CoD MW verglichen werden kann, ist die FARA eher eine M4A1 – ihr bekommt etwas mehr Schaden, müsst dafür aber auch ein wenig mehr Rückstoß ausgleichen.

Und auch, wenn sich durch die Anpassungen an den besten Waffen der Warzone wenig tut, war das ein weiteres, richtig gutes Waffen-Update in Season 3. Bitte weiter so!