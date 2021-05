CoD Warzone hat jetzt ein Messer, das Raketenmunition braucht – Ist das stark?

Mit dem ballistischen Messer kam eine neue Nahkampfwaffe zu Call of Duty: Warzone, die gleichzeitig Fernkampf drauf hat. MeinMMO zeigt euch die Werte des ungewöhnlichen Schießeisens und ob es sich lohnt, die Reichweiten-Klinge einzustecken.

Das ballistische Messer ist eine altbekannte Waffe aus der „Black Ops“-Reihe von Call of Duty. Schon beim ersten Black Ops (2010) war das Messer als Zweitwaffe im Spiel und schaffte es seitdem in jeden Nachfolger der Reihe. Mit dem Messer könnt ihr nicht nur zuschlagen, sondern auch Klingen auf eure Feinde feuern – in Warzone verbraucht ihr dafür Raketenwerfer-Munition.

Zum Start der Season 3 erschien das ballistische Messer in Cold War und nun steht es euch auch in Warzone zur Verfügung. Doch ist das Messer stark in Warzone oder nur eine Spielerei?

Der YouTuber und CoD-Experte „TheXclusiveAce“ hat sich die Werte und Handhabung des Messers angeschaut – MeinMMO zeigt euch seine Ergebnisse. Wollt ihr euch das englische Video von Ace zum ballistischen Messer ansehen, binden wir es hier für euch ein:

CoD Warzone: Ballistisches Messer – Nahkampf-Waffe mit einem Clou

Wie sehen die Nahkampf-Werte des Messers aus? Das ballistische Messer könnt ihr als Zweitwaffe in Warzone anlegen, ähnlich wie Pistolen oder Kampfmesser. Der Vergleich mit dem Kampfmesser passt auch sonst – das ballistische Messer hat ganz ähnliche Eigenschaften wie das Kampfmesser aus Modern Warfare:

Warzone: Ballistisches Messer – Nahkampf-Werte

135 Schaden pro Schlag

484 Millisekunden zwischen zwei Schlägen

1,6 Meter Reichweite

5,13 Meter/Sekunde Bewegungsgeschwindigkeit

Im Nahkampf ähneln sich die Werte sehr, obwohl das normale Kampfmesser aus CoD MW mit 500 Millisekunden Schlag-Verzögerung und 1,5 Meter Reichweite ein wenig schlechtere Werte aufweist.

Wie bekomme ich das ballistische Messer in Warzone? Ihr müsst in 15 verschiedenen Matches innerhalb eines Lebens einen One-Shot-Kill landen und einen Nahkampf-Kill. Das Freischalten im Battle Royale ist knifflig. Am besten funktioniert das in einem alternativen Modus wie „Beutegeld“ oder eines der großen Team-Deathmatches, die manchmal online sind. Besitzt ihr Cold War – macht es lieber im Multiplayer-Modus.

Ist der Nahkampf stark in Warzone? Jedoch müssen sich die Werte mit dem größten Nahkampf-Konkurrenten messen und das sind die Kali-Stöcke. Die Stöcke haben eine Reichweite von 3 Metern, eine höhere Bewegungsgeschwindigkeit und erledigen Feinde schneller als das ballistische Messer im Nahkampf.

Warzone: Kali-Stöcke – Werte

90 Schaden pro Schlag

200 Millisekunden zwischen zwei Schlägen

3 Meter Reichweite

5,20 Meter/Sekunde Bewegungsgeschwindigkeit

Für Warzoner, die gern auf ihre Nahkampf-Waffen setzen, verliert das ballistische damit an Attraktivität. Die Kali-Stöcke bieten deutlich mehr Reichweite und zerlegen Feinde innerhalb von 400 Millisekunden – im Gegensatz zum ballistischen Messer, das auf 484 Millisekunden kommt. Der Wert kann zwar ganz gut mit den besten Waffen der Warzone mithalten – bleibt aber ein Nahkampf-Angriff.

Was ist mit dem Fernkampf des Messers? Im Gegensatz zu den Kali-Stöcken könnt ihr mit dem Messer jedoch schmerzhafte Projektile auf eure Feinde feuern. Doch leider sind Körpertreffer keine One-Shot-Kills – die Time-to-Kill liegt bei unterdurchschnittlichen 779 Millisekunden.

Warzone: Ballistisches Messer – Fernkampf-Werte

190 Schaden bei Körpertreffern

250+ Schaden bei Headshots

77 Schuss pro Minute

80 Meter/Sekunde Klingen-Geschwindigkeit

Verbraucht Raketen-Munition

Klingen können wieder eingesammelt werden

XclusiveAce schätzt die effektive Reichweite auf 30 Meter. Planbare Treffer sind auf größere Entfernungen kaum noch machbar. Theoretisch könnt ihr das ballistische Messer aber auch auf größere Entfernungen einsetzen, wenn ihr den Abfall der Klinge auf ihrer Flugbahn drauf habt.

Die Klingen verlieren schnell an Höhe nach dem Abfeuern. Quelle: YouTube

Wie brauchbar ist das ballistische Messer in Warzone? Insgesamt ist das ballistische Messer eher eine Spielerei. Es kann in keiner Kategorie richtig glänzen, bietet aber die verrückte Funktion mit den fliegenden Klingen.

Für alle, die gern mal eine Nahkampf-Runde in Warzone drehen, ist das durchaus ein starker Bonus. Und auch Siege sind möglich – wie der YouTuber und Messer-Liebhaber „TheseKnivesOnly“ in seinem englischen Video beweist (via YouTube).

Außerdem ist das ballistische Messer richtig stark beim Ausschalten von Feinden, die schon am Boden liegen. Ein Gegner am Boden bekommt nochmal 200 Gesundheit für seine K.O.-Phase und schluckt ordentlich Kugeln. Eine abgefeuerte Klinge aus dem ballistischen Messer gibt einem gelegten Gegner mit einem Treffer den Rest.

Pro Klingen zum Abfeuern

Munition kann wieder eingesammelt werden

Erledigt Feinde in der K.O.-Phase mit einem Schuss Contra Kali-Stöcke sind im Nahkampf deutlich besser

Nutzt die seltene Raketenwerfer-Munition

Muss umständlich freigespielt werden

Warzone hat eine Menge Waffen und andauernd kommen welche hinzu. Aktuell stecken noch eine automatische Pistole und der Baseballschläger in der Pipeline.

Erfahrt hier, wie ihr euch den Baseballschläger in Cold War freispielt. Sobald der Schläger in Warzone zur Verfügung steht, könnt ihr direkt losprügeln – MeinMMO zeigt euch dann wieder, ob der Baseballschläger den Spaß bietet, den er verspricht.