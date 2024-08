Borderlands 3: Ein schräges neues Update lässt euch vorm Endboss beginnen – mit miesem Gear

Borderlands 3 hat nochmal ein Update bekommen. Und das wirft euch einfach direkt ans Ende des Spiels.

Borderlands ist derzeit wieder in aller Munde – aber nicht, weil etwa ein neues Spiel angekündigt wurde, sondern weil der dazu passende Film erschien.

Der kriegt allerdings ziemlich viel Kritik ab. Auch MeinMMO-Autor Nikolas Hernes konnte der neue Film rund um die Kammerjäger nicht überzeugen. Seine Kritik zum Borderlands-Film lest ihr hier.

Doch auch abseits des Films tut sich was in der Borderlands-Welt: Der letzte Hauptteil der Reihe, Borderlands 3, hat nun nochmal ein Update bekommen. Und das ist tatsächlich ziemlich spannend, wenn ihr Lust habt, mal wieder einzusteigen.

Neues Update beginnt am Ende des Spiels

Was steckt im Update? Es erschien am 8. August und brachte, im Gegensatz zum letzten Update aus dem Juli davor, das nur Cosmetics im Gepäck hatte, auch ein paar Änderungen für’s Gameplay.

Das Wichtigste: Ihr könnt einen Max-Level-Charakter direkt aus dem Hauptmenü heraus erstellen, wenn ihr das Spiel bereits einmal durchgespielt habt.

Das könnte für viele interessant sein, die einfach Lust haben, sich im Endgame des Spiels mit einem neuen Charakter auszutoben, ohne die Story nochmal durchspielen zu müssen. Schließlich kann man die Bosse in Borderlands 3 immer wieder bekämpfen, und auch andere Herausforderungen lohnen sich nach Abschluss der Story.

Was ist ungewöhnlich? Wie ein Spieler auf reddit berichtet, setzt das neue Update euch zwar auf Level 72, aber auch direkt vor den finalen Kampf gegen Oberschurkin Tyreen. Die müsst ihr dann erstmal fertig machen.

Aber: Ihr kriegt dafür kein vernünftiges Werkzeug. Stattdessen müsst ihr mit “ungewöhnlichen” Waffen, also Waffen auf der grünen Stufe, antreten. Außerdem erhaltet ihr keine Schilde, Artefakte oder Ähnliches. Ihr geht also mies ausgerüstet in den Kampf.

Allerdings ist das Level eurer Kammerjäger so hoch, dass es trotzdem kein großes Problem sein dürfte, Tyreen im Bosskampf fertig zu machen. Von da aus könnt ihr dann in Richtung der Endgameherausforderungen von Borderlands 3 losziehen.

Was ist noch neu? Eine coole neue Option ist das Auto-Selling bestimmter Waffen-Seltenheiten. Ihr könnt dann einstellen, dass Gegenstände mit niedriger Seltenheit direkt in Geld umgesetzt werden. Damit bleibt euer Inventar übersichtlich und ihr könnt euch darauf konzentrieren, guten Loot zu bekommen.

Ihr wollt noch mehr Borderlands spielen, habt Borderlands 3 aber zur Genüge durchgezockt? Dann ist Tiny Tina’s Wonderlands vielleicht was für euch. Das Spin-Off erschien nach Borderlands 3 und versetzte die erfolgreiche Gameplay-Formel in ein Fantasy-Setting. Es ist ein schöner Ausflug in ein anderes Genre, wenn man auf das typisch actionreiche Gameplay und den derben Humor der Borderlands-Reihe steht.