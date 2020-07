Im Rahmen des Livestream-Events „Ubisoft Forward“ wurde mit Far Cry 6 der nächste Teil der beliebten Open-World-Shooter-Reihe für Anfang nächsten Jahres angekündigt. Nun ist das Spiel in vier unterschiedlichen Editionen zunächst im Ubisoft Store vorbestellbar.

Das hat Ubisoft angekündigt: Far Cry 6 soll am 18. Februar 2021 für PC, PlayStation 4 und 5, Xbox One und Series X sowie Google Stadia erscheinen.

Dabei können Käufer, die das Spiel bereits für die PlayStation 4 oder Xbox One erworben haben, später auch kostenlos auf die Ende des Jahres erscheinenden Next-Gen-Nachfolger upgraden.

Für PC, PlayStation 4 und Xbox One kann es dabei jetzt bereits vorbestellt werden.

Das wird Far Cry 6 bieten: Im typischen Stil der Vorgängerteile schlüpfen Spieler laut Beschreibung in die Rolle eines Guerillakämpfers namens Dani Rojas, der mit allerhand Waffengewalt das blutige Regime des Diktators Antón Castillo in der tropischen Welt der fiktiven Nation Yara bekämpft.

Erste Infos zum Spiel und den dazugehörigen Trailer liefert unsere Meldung zur Ankündigung:

Nach Leaks zeigt Ubisoft offiziell Far Cry 6: Trailer und erste Infos

Far Cry 6: Vier Editionen vorbestellbar

Diese Editionen gibt es: Zur Auswahl stehen für Vorbesteller wie so oft eine „Standard Edition“ nur mit Spiel sowie „Gold Edition“, „Ultimate Edition“ und eine „Collector’s Edition“ mit unterschiedlichen Dreingaben zu Preisen zwischen 59,99 Euro und 199,99 Euro.

Dabei erhalten alle Vorbesteller als Bonus auch in der Standard-Edition zwei Ingame-Gegenstände: die einzigartige Waffe „Discos Locos“ und einen Skin für den Hundebegleiter Chorizo im Spiel.

Spar-Tipp: Gegen den Eintausch von 100 Club-Units kann wie üblich ein 20-prozentiger Rabatt auf den Verkaufspreis angewandt werden. Club-Units gibt es im Store auf den Kauf von Spielen oder für spielerische Herausforderungen.

Far Cry 6 – Gold Edition

Das bietet die Gold Edition: Neben dem Spiel und den besagten Vorbestellerbonusgegenständen ist hier zusätzlich ein Season Pass für kommende DLCs enthalten.

Derzeit ist aber noch nicht klar, was diese inhaltlich letztlich genau bieten werden, jedoch sollen es drei an der Zahl sein und es wird noch „vieles mehr“ versprochen. Das Ganze dürfte dabei vom Umfang her wahrscheinlich ähnlich ausfallen wie bei Far Cry 5.

Preislich ist der Aufschlag bei Far Cry 6 mit 40 Euro gegenüber der Standard-Edition dabei nicht zu vernachlässigen und dementsprechend sollten die Erweitgerungen auch ordentlich liefern.

Far Cry 6 – Ultimate Edition

Das bietet die Ultimate Edition: Neben Hauptspiel, Vorbestellerboni und Season Pass noch drei Zusatzpakete mit verschiedenen Ingame-Gegenständen.

Dafür ruft Ubisoft aktuell mit 8 Prozent Rabatt 109,99 Euro und damit 10 Euro Aufpreis gegenüber der „Gold Edition“ auf. Sonst sollen ohne den Rabatt 119,99 Euro fällig werden.

Das Vice-Paket enthält das Vice-Outfit, die Maschinenpistole „Vice Skorpion“, das Fahrzeug „Warden Pinnacle“, den Waffen-Talisman „Goldbarren“, das Fahrzeugzubehör „Brieföffner“ und weißen Panther-Begleiter „Champagne“

enthält das Vice-Outfit, die Maschinenpistole „Vice Skorpion“, das Fahrzeug „Warden Pinnacle“, den Waffen-Talisman „Goldbarren“, das Fahrzeugzubehör „Brieföffner“ und weißen Panther-Begleiter „Champagne“ Das Krokodiljäger-Paket enthält das Krokodiljäger-Outfit, das Gewehr „45/70“, den Waffen-Talisman „Krokodilzahn“, und die Krokodiljäger-Munition für die „45/70“.

enthält das Krokodiljäger-Outfit, das Gewehr „45/70“, den Waffen-Talisman „Krokodilzahn“, und die Krokodiljäger-Munition für die „45/70“. Das Dschungel-Expeditions-Paket enthält das Dschungel-Expeditions-Outfit, die Waffe „SBS“ und den Waffen-Talisman „Kompass“.

Far Cry 6 – Collector’s Edition

Das bietet die Collector’s Edition: Zusätzlich zu den Inhalten der „Ultimate Edition“ erhalten Käufer hier noch divese physische Sammelobjekte. Die limitierte Edition soll es nur exklusiv im Ubisoft Store für 199,99 Euro geben.

eine hochwertige Replik des Flammenwerfers „Tostador“ aus dem Spiel (sieben Teile zum Zusammenbauen, Länge: 72 cm)

das Artwork der einseitigen Bauanleitung, gestaltet von dem berühmten Künstler Tobatron

eine einzigartige Sammlerbox nach dem Vorbild von Tobatrons bekanntem Kunststil

ein exklusives Steelbook, das von dem vielfältigen Ensemble von Far Cry 6 inspiriert wurde

ein Artbook (A4, 64 Seiten) mit exklusiven Artworks des Produktionsteams

10 Aufkleber, die die besondere Atmosphäre der Guerilla-Bewegung abbilden sollen

ein Schlüsselanhänger von Chorizo, „dem süßesten und gefährlichsten Hund auf Rädern“

ein ausgewählter Soundtrack des Spiels

eine Weltkarte der Spielwelt

