Auf der Ubisoft Forward gab es neue Infos zu Far Cry 6. Nachdem das Spiel zuletzt geleakt wurde, gab Ubisoft nun einen umfassenden Einblick. So zeigte man nicht nur den ersten offiziellen Trailer, sondern nannte auch ein Release-Datum. Und Konsolenbesitzer können sich ebenfalls freuen.

Was sieht man im Trailer? Der Trailer zeigt uns Präsidenten Anton Castillo und dessen Sohn Diego.

Diego sitzt am Schreibtisch und baut an einem Fahrzeug. Doch überraschend drückt Castillo seinem Sohn eine Granate in die Hand, die er schließlich zündbereit macht. Ein schwerer Weg auf das Dach des Palastes beginnt, während um das Gebäude die Revolution die Stadt in Flammen aufgehen lässt.

Während Castillo die Ruhe in Person ist, spürt man die Angst Diegos und sieht die Gewalt, die draußen auf der Straße herrscht.

Wo kann man sich den offiziellen Trailer ansehen? Ubisoft hat auf YouTube den offiziellen Reveal-Trailer zu Far Cry 6 veröffentlicht. Wir haben den Trailer für euch hier eingebettet:

Was zeigte Ubisoft alles auf seinem Event? Ubisoft erklärte, dass Giancarlo Esposito – unter anderem bekannt als Drogen-Boss Gustavo Fring aus Breaking Bad – den Bösewicht Anton Castillo in Far Cry 6 verkörpern wird. Und schaut man auf schillernde Far-Cry-Feinde wie Vaas, Pagan Min oder Joseph Seed, könnte das ganz schön spannend werden.

Außerdem wird wohl auch ein Multiplayer an Bord sein. Einen Koop-Modus kannten gab es auch schon in Far Cry 5 – hier konnte man als Mitspieler allerdings nur eine Nebenrolle einnehmen.

Wann erscheint Far Cry 6? Das Spiel erscheint am 18. Februar 2021 für PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, Stadia und PC. Außerdem können Spieler, die das Spiel für die PlayStation 4 oder Xbox One gekauft haben, kostenlos auf die PS5 oder Xbox One X upgraden.

„Ubisoft Forward“ – was gab es alles zu sehen?

Neben Far Cry 6 hat Ubisoft auf seiner digitalen Pressekonferenz umfangreiches Gameplay von Watch Dogs: Legion gezeigt. Der neue Titel der Serie spielt in London und bietet euch eine Vielzahl von Möglichkeiten, die Missionen anzugehen.

Außerdem hat man den Battle-Royale-Shooter Hyper Scape gezeigt. Das Spiel setzt einige ungewöhnliche Elemente, unter anderem auf eine besondere Twitch-Integration.

Hyper Scape ist der neue futuristische Shooter von Ubisoft.

Den Stream von Ubisoft verpasst? Ihr habt den Stream von Ubisoft nicht gesehen, wollt aber denoch wissen, was alles passiert ist und welche Spiele vorgestellt worden sind? Dann schaut in unseren Live-Ticker zur „Ubisoft Forward.“ Hier haben wir alle wichtigen Informationen des Streams für euch zusammen gefasst.