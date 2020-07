Watch Dogs: Legion: Release-Datum, Trailer und Kurzfilm

Ubisoft zeigt auf seiner digitalen Pressekonferenz „Ubisoft Forward“ einen Trailer, einen coolen Kurzfilm und nennt das Release-Datum von Watch Dogs: Legion.

Wann ist der Release von Watch Dogs: Legion? Watch Dogs Legion erscheint offiziell am 29. Oktober 2020 für PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X und PS5. Auch für Googles Streaming-Plattform Stadia soll das Spiel kommen.

Was gab es für Gameplay? Außerdem zeigte Ubisoft jede Menge neues Gameplay in seinem Gameplay-Trailer. So könnt ihr beispielsweise Missionen aus mehreren Perspektiven absolvieren – je nachdem, welchen Charakter ihr vorher rekrutiert habt. Schon vorher hatte Ubisoft erklärt, dass ihr in Watch Dogs: Legion aus 9 Millionen Charakteren auswählen könnt.

Dabei kann jeder Charakter auf eigene Fähigkeiten zurückgreifen. Der Bauarbeiter hat eine Arbeitsdrohne, während die Mitarbeiterin der Sicherheitsfirma Albion ohne Probleme durch die Sicherheitsschranken kommt.

Wo kann man sich den offiziellen Trailer ansehen? Im offiziellen YouTube-Video könnt ihr euch das erste Gameplay zu Watch Dogs: Legion ansehen

Außerdem hat Ubisoft den Cinematic Trailer vorgestellt: Tipping Point: Hier begleitet ihr einen Agenten, der durch die Innenstadt Londons flüchtet. Aber schaut es euch am besten selbst an:

Ihr habt den Stream von Ubisoft verpasst und wollt wissen, was sonst alles passiert ist? Dann schaut in unseren Live-Ticker zur „Ubisoft Forward.“ Hier haben wir alle wichtigen Informationen des Streams für euch zusammen gefasst.