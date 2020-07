Anlässlich der digitalen Messe „Ubisoft Forward“ verschenkt der Publisher das Spiel „Watch Dogs 2.“ Doch ihr müsst schnell sein, denn ihr habt nur 45min Zeit, um das Spiel gratis zu bekommen und für immer zu behalten. Wir erklären euch, was ihr beachten müsst und wann ihr euch das Spiel holen könnt.

So bekommt ihr Watch Dogs 2 gratis: Ihr müsst nicht sehr viel tun, um euch Watch Dogs 2 kostenlos für den PC zu holen. Das Wichtigste ist vor allem der richtige Zeitpunkt:

Wann gibt es Watch Dogs 2 kostenlos? Zwischen 21 Uhr und 21.45 gibt es das Spiel kostenlos. Ihr habt also 45 Minuten Zeit. Wo gibt es das Spiel kostenlos? Das Spiel könnt ihr euch sowohl im Uplay-Launcher als auch direkt auf der offiziellen Website von Ubisoft holen. Gibt es Bedingungen für die kostenlose Aktion? Ihr bekommt das Spiel nur im genannten Zeitraum für den PC und braucht einen Uplay-Account, um euch das Spiel zu holen. Worauf muss ich achten? Es könnte durchaus sein, dass der Uplay-Server unter dem Ansturm der kostenlosen Anfragen zusammenbricht. Habt also etwas Geduld, wenn es nicht sofort funktioniert.

Gibt es noch mehr kostenlos? Ubisoft hatte erklärt, dass es während des Streams noch weitere Ingame-Boni für verschiedene Ubisoft-Spiele geben soll. Es lohnt sich also auf jeden Fall für euch in den Stream zu schauen, falls ihr einen aktuellen Ubisoft-Titel besitzt.

Wo gibt’s den Ubisoft-Forward-Stream zu sehen? Wenn ihr euch den Ubisoft Forward Stream ansehen wollt, habt ihr drei Möglichkeiten:

Falls ihr anstatt zuschauen, lieber lesen wollt: Auf MeinMMO könnt ihr unseren Ticker zum Forward-Stream von Ubisoft sehen. Hier bekommt ihr alle aktuellen Informationen rund um den Stream:

Watch Dogs 2 kostenlos – darum lohnt sich das Spiel

Was ist Watch Dogs 2? Watch Dogs 2 ist der zweite Teil der Action-Hacker-Serie von Ubisoft. In Teil 2 schlüpft ihr in die Rolle von Marcus Holloway und stürzt euch in die Stadt San Francisco.

Dabei kämpft und hackt ihr euch durch die große, amerikanische Metropole. Neben den Hauptmissionen gibt es noch einiges mehr zu tun. Ihr könnt Taxi-Missionen erledigen, einkaufen gehen, Rennen fahren und Personen und Gegenstände hacken. Außerdem gibt es Mehrspieler-Events, wo ihr gegen andere Spieler antreten könnt. Ebenfalls cool: Ihr könnt die Missionen von Watch Dogs 2 komplett im Koop durchspielen.

Kurz vor dem offiziellen digitalen Presse-Event hat Ubisoft überraschend angekündigt, dass 3 wichtige Manager Ubisoft verlassen werden. Das hängt unter anderem mit verschiedenen Vorwürfen zusammen, die sich in den vergangenen Wochen gegenüber dem Publisher gehäuft hatten.