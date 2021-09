CoD Vanguard: Neue Match-Option macht aus jeder Map ein Chaos – Gefällt euch das?

Eine der größten Neuerungen bei den Matches von Call of Duty: Vanguard ist das „Combat Pacing“. Ihr könnt die Anzahl der Spieler in einem Match in 3 Stufen regulieren. MeinMMO will von euch wissen, was ihr von diesem Feature haltet.

Was ist Combat Pacing? Mit dieser neuen Match-Option von Call of Duty: Vanguard könnt ihr aus jeder Map eine Shipment-Erfahrung machen. Die CoD-Karte Shipment steht für viel Chaos, ununterbrochene Waffen-Gefechte und haufenweise Erfahrungspunkte für Waffen und Battle Pass. Das liegt einfach daran, dass die Map sehr klein ist und selbst ein 5vs5 meist im Chaos endet.

Mit dem neuen Vanguard könnt ihr ähnliche Szenarien auf jeder Map im Spiel erleben. Denn das „Combat Pacing“ lässt viel mehr Spieler auf den Maps zu, die offiziell für Matches mit 6vs6-Gefechten gedacht waren. Die Anzahl der Spieler richtet sich dabei nach der Map und dem gewählten Pacing – Taktik, Angriff oder Blitz. Maximal kämpfen so bis zu 24vs24 Spieler auf einer Map.

Umfrage zum Combat Pacing – Braucht ihr das überhaupt?

Das neue Feature scheint für deinen einen ein Gamechanger zu sein, für den nächsten Schwachsinn. Doch was haltet ihr von der neuen Match-Option?

In der Open Beta von Vanguard konnte man die unterschiedlichen „Kampf-Geschwindigkeiten“ bereits testen und in Woche 2 stand sogar ein Filter zur Verfügung, um die eigenen Vorlieben einzugeben. Während der Beta war aber nicht sicher, ob ihr dann auch euer gewünschtes Pacing bekommt. Ob das auch in der Vollversion so sein wird, ist aktuell noch nicht bekannt.

Vanguard bekam zur Beta viel Feedback von beiden Seiten. Viele Spieler hatte Spaß während des Tests, doch es gab auch eine Menge Probleme. Doch gehört das Combat Pacing für euch auch dazu?

Wir lesen gern eure Meinung zu der neuen Match-Funktion von Vanguard. Für mich persönlich ist es ja ein Grund zum Hype. Lasst uns einen Kommentar da und nehmt an unserer Umfrage im Artikel teil.