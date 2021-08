Call of Duty: Vanguard bringt den Weltkrieg zurück zu CoD und bietet Schauplätze der größten Schlacht der Menschheit. Ihr kämpft in Europa, Afrika, Russland und...

So könnt ihr abstimmen: Ihr könnt eure Stimme wie immer in dem Umfrage-Tool weiter unten abgeben. Bei dieser Umfrage hat jeder von euch nur eine Stimme und die Wahl kann auch nicht rückgängig gemacht werden. Passt also auf, wohin ihr klickt.

Das Setting von Vanguard versetzt uns erneut in die Zeit des Zweiten Weltkrieges und ist stark von echten historischen Ereignissen inspiriert. Die Spieler erleben dabei im Rahmen der Story die Geschichte militärischer Spezialeinheiten, wie wir sie heute kennen. Als Teil einer internationalen Gruppe von Soldaten bahnt ihr euch in den Missionen euren Weg nach Berlin.

Hier ist das neue CoD: Es war zwar schon länger bekannt, dass CoD: Vanguard sich in der Entwicklung befindet, doch die erste große Info-Flut kam mit dem Reveal-Event am 19. August.

Insert

You are going to send email to