Shooter auf Steam setzt voll auf Taktik und ist richtig beliebt – Das macht ihn so gut

Auf Steam gibt es schon seit einiger Zeit einen Taktik-Shooter, der sich an Fans von Rainbow Six und Ghost Recon richtet. Zwar kommt die Early-Access-Phase sehr gut an, mit einem neuen Publisher sollen aber noch mehr Spieler erreicht werden. Wir stellen euch Ground Branch vor.

Was ist das für ein Shooter? Ground Branch stammt von ehemaligen Entwicklern der beliebten Shooter-Reihen Rainbow Six und Ghost Recon und bietet auch ein ähnliches Gameplay. Ihr seid ein Mitglied der paramilitärischen Einheiten namens Special Activities Center (SAC) beziehungsweise Special Operations Group (SOG) und nehmt an verdeckten Aufträgen auf der ganzen Welt teil.

Im Team müsst ihr diverse Aufgaben auf verschiedenen Maps lösen. Dazu nutzt ihr Taktik und Waffen, um den Sieg zu erringen. In den 8-Spieler-Koop-Missionen und auch in den 8-gegen-8-Aufträgen spielt Teamplay eine wichtige Rolle. Im Trailer erhaltet ihr einen Einblick in den Shooter:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Ein Hardcore-Taktik-Shooter für Fans von Rainbow Six und Ghost Recon

Warum ist der Shooter besonders taktisch? Ihr müsst sehr stark auf eure Umgebung und auch auf euren Charakter achten. Denn es ist durchaus möglich, dass ein aus der Deckung herausragender Fuß eure Position verrät. Es ist also notwendig, euch immer exakt zu positionieren.

Darüber hinaus lassen sich die Waffen bis ins kleinste Detail anpassen, was ebenfalls für die Einsätze wichtig ist. Ihr müsst vor jeder Mission entscheiden, welche Mods und Aufsätze ihr nutzt, um bessere Chancen zu haben. Jedoch ist dabei immer darauf zu achten, wie sich die Mods auf die Handhabung und das Gewicht der Waffen auswirken. Denn das wiederum hat Auswirkungen auf die Geschwindigkeit und Beweglichkeit eures Charakters.

All das macht Ground Branch zu einer sehr schwierig zu meisternden und extrem taktischen Herausforderung. Nur, wer gut überlegt, kluge Strategien ausarbeitet und diese gemeinsam mit den Teamkameraden umsetzen kann, hat Chancen auf den Sieg.

Wie kommt das Spiel an? Der Shooter befindet sich aktuell noch in der Early-Access-Phase. Dennoch liegen die generellen Bewertungen bei 89 % (Stand: 6. Mai um 10:45 Uhr bei 3.109 Stimmen) und die Wertungen der vergangenen 30 Tage bei 92 % (bei 381 Stimmen).

Die Spielerzahlen fallen allerdings mit 603 gleichzeitig aktiven Spielern im Peak nicht ganz so gut aus (via Steamcharts). Und genau hier soll in Zukunft etwas getan werden.

MicroProse wird Publisher von Ground Branch

Was ist neu? Die Entwickler bei den BlackFoot Studios gaben bekannt, dass MicroProse in Zukunft den Vertrieb des Spiels übernimmt. Das soll positive Effekte auf das Spiel und dessen Erfolg haben.

MicroProse ermöglicht uns einige dringend benötigte Stabilität, während die Entwicklung ernsthaft in Richtung v1.0 weitergeht. Die MicroProse-Crew wird auch einen großen Teil des Marketings übernehmen und uns dabei helfen, unsere Reichweite nicht nur auf die etablierte Community, sondern auch auf neue Zielgruppen auszuweiten.

Was meinen die Spieler zu Ground Branch? Wir fassen hier einige Stimmen aus der Community für euch zusammen, um euch zu zeigen, wie der Taktik-Shooter ankommt:

Pariah meint (via Steam): “Um ehrlich zu sein, versucht Ground Branch nicht, viel zu tun. Der Shooter gibt euch eine Handvoll Karten, ein paar Modi und tonnenweise hervorragend modellierte Ausrüstung, die ihr in diese Modi mitnehmen können. Das war’s dann auch schon. Aber das ist alles andere als schlecht, denn das Spiel ist messerscharf darauf fokussiert, einen der besten taktischen Shooter überhaupt zu liefern.”

truck [NPA] zeigt sich begeistert (via Steam): “Wahrscheinlich einer meiner liebsten Early-Access-Titel. Selbst in seinem aktuellen Zustand machen PvE und PvP tonnenweise Spaß. Die zukünftigen Updates sind unglaublich vielversprechend. Das Entwicklerteam ist großartig und ist sehr aktiv auf ihrem Discord. Die Leidenschaft, die sie für das Spiel haben, ist sehr klar erkennbar und ich kann nicht warten, um zu sehen, was die Zukunft für das Spiel hält!”

CABAL 2034 schreibt (via Steam): “Dieses Spiel, auch in seinem rauen Pre-Alpha-Zustand, ist wahrscheinlich der beste “echte taktische Shooter”, den ich auf dieser Plattform gespielt habe.”

SharpEyeHodgey zeigt sich momentan noch nicht ganz so begeistert (via Steam): “Das Spiel hat noch einen langen Weg vor sich. Ich kann mir definitiv vorstellen, dass es eines Tages durchaus anständig sein wird. Eine Mischung aus Rainbow Six und Ghost Recon. Leider erinnerte es mich auch an den absoluten Reinfall von Takedown: Red Sabre. Die KI ist zum Zeitpunkt des Schreibens dieser Rezension absolut grauenhaft und braucht noch viel Arbeit.”

Ground Branch hat also viel Potenzial und spielt sich auch in der Early-Access-Version schon gut mit einigen Macken. Diese könnte das Entwicklerteam nun mithilfe des Publishers ausbügeln.

Habt ihr Ground Branch schon gespielt oder ist es ein Shooter, den ihr euch gerne mal anschauen möchtet?

Ihr wollt euch gerne noch andere Shooter anschauen? Dann seht euch die MeinMMO-Liste der 10 besten Free-To-Play-Shooter 2021 an.