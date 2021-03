Euch sind die Schlachten in den Battlefield-Spielen zu klein? Dann könnte die Open Beta des neuen Online-Shooters Enlisted interessant für euch sein.

Was ist Enlisted? Der Online-Shooter versetzt euch in den Zweiten Weltkrieg, wo ihr in zunächst zwei Kampagnen kämpft. Diese Kampagnen lassen euch einerseits die Invasion der Normandie und andererseits die Schlacht um Moskau nachspielen. Eine dritte Kampagne ist schon länger geplant.

Allerdings seid ihr nicht alleine unterwegs. Denn ihr kommandiert ein Squad an 12 KI-Soldaten. Dabei ist es möglich, dass ihr jederzeit in die Rolle eines dieser Kämpfer springt oder ihr gebt ihnen Befehle, wie sie auf dem Schlachtfeld vorgehen sollen. Dieses Feature führt nicht nur dazu, dass die Kämpfe taktischer werden, sie fallen zudem größer aus. 100 Soldaten tummeln sich dann auf einem Schlachtfeld, was die Kämpfe realitätsnäher als beispielsweise in der Battlefield-Reihe erscheinen lassen soll.

Generell erinnert Enlisted stark an die Shooter-Reihe von Dice und EA. Ihr erlebt actionreiche Multiplayer-Gefechte in Teams, nutzt Fahrzeuge und Flugzeuge in den Kämpfen und müsst kooperativ vorgehen, um euch gegen die Feinde zur Wehr zu setzen. All das erlebt ihr wie bei Battlefield aus der Ego-Perspektive. Die Klassen spielen ebenfalls eine wichtige Rolle, darunter Piloten, Sniper oder Panzerfahrer. Wie in Battlefield unterscheiden sich die Klassen nach Ausrüstung, Fähigkeiten und Waffen.

Ihr dürft also auch Panzer fahren oder mit einem Flugzeug fliegen und so in den Kampf eingreifen.

Erlebt den realistischen Online-Shooter in der Open Beta

Was ist noch besonders am Spiel? Enlisted setzt auf Realismus. Das heißt beispielsweise, dass Panzer sehr behäbig und langsam fahren oder ein einziger gut gezielter Treffer das Ende für einen der Soldaten bedeuten kann. Die Kämpfe sind sehr intensiv, schnell und ihr müsst sehr taktisch und gut überlegt vorgehen, um den Sieg zu erringen.

Der Trailer zur bald startenden Open Beta gewährt euch einen Einblick ins Spiel:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

So macht ihr mit: Ab dem 8. April beginnt die Open Beta von Enlisted auf PC, PS4/PS5, Xbox One und Xbox Series X/S. Ihr könnt euch dann einfach einen Account erstellen und mitmachen. Es ist kein Key wie bei der Closed Beta mehr nötig.

Ihr spielt dann ab dem 8. April direkt über die offizielle Website des Shooters (via Enlisted-Website), das PSN oder den Microsoft Store mit. Ihr braucht das Spiel nur über eure Konsole im Store suchen, herunterladen und schon seid ihr bei den Schlachten dabei.

Was bietet die Open Beta? Genau wie in der Closed Beta nehmt ihr an den beiden Kampagnen teil:

Invasion of Normandy

Battle for Moscow

Allerdings bekommt ihr Zugriff auf einige neue Waffen und neue Fahrzeuge sowie weitere Flugzeuge. Darüber hinaus werden Anti-Panzer-Landminen eingeführt und es gilt, neue Missionen zu erledigen.

Zusätzlich wurde das Belohnungssystem überarbeitet. Anstatt für die Kampagnen zufällige Beute zu bekommen, erledigt ihr jetzt Aufgaben in einer Art Battle Pass und schaltet so vorgegebene Belohnungen frei.

Schon vergangenes Jahr konnten erste Tester Enlisted ausprobieren. Sie verraten euch, wie brutal und realistisch der Online-Shooter wirklich ist.