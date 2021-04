Macher von World of Tanks starten neuen Team-Shooter – So spielt ihr mit

Mit Caliber von Wargaming erwartet euch ein neuer Online-Shooter, indem ihr mehr Taktik als Reaktionsvermögen braucht. Wir verraten euch, was im Spiel steckt.

Was ist Caliber? Ob PvP, PvE oder PvPvE, Caliber, das bereits auf der gamescom 2019 vorgestellt wurde, will euch mit spannenden Team-Gefechten versorgen. Teamplay ist oberstes Gebot. Denn die Zusammenstellung eurer Truppe spielt eine entscheidende Rolle. Je nachdem, welche Klassen ihr in der Gruppe habt und wie genau sich diese zusammensetzt, wirkt sich das auf die Matches aus.

Ihr habt die Wahl zwischen dem Assault, der seine Feinde möglichst schnell ausschaltet. Oder ihr wählt den Marksman, der die Truppe mit seinem Scharfschützengewehr aus der Ferne unterstützt. Ihr könnt auch einen Medic spielen und die Verwundeten versorgen. Zu guter Letzt steht euch der Support zur Verfügung, der schwer bewaffnet ist und als Tank fungiert, da er die Angriffe auf sich zieht.

Generell erinnert Caliber stark an Rainbow Six Siege mit einer Prise Call of Duty. Kooperativ bestreitet ihr Missionen und müsst dabei stets vorsichtig sein. Denn ein Kopfschuss ist tödlich. Im Gegensatz zu Rainbow Six seid ihr in Caliber aber mehr in Städten und auf freiem Feld unterwegs.

Ihr kämpft in den Missionen entweder nur gegen menschliche Mitspieler, nur gegen KI-Feinde oder gegen eine Mischung aus beidem.

Ein Shooter, der den Fokus auf Taktik legt

Was ist das Besondere am Spiel? Caliber ist ein taktischer Team-Shooter. Das heißt, es geht nicht so sehr um schnelle Reaktion, sondern darum, sich gemeinsam mit Freunden gute Strategien auszudenken. Dies fängt bei der Überlegung an, aus welchen Klassen ihr eure Gruppe zusammensetzt. Denn dies eröffnet euch jedes Mal neue Möglichkeiten, die Ziele zu erreichen. Wie sich das spielt, könnt ihr in diesem Video sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Darüber hinaus kommt ihr ohne eine gute Kommunikation nicht weit. Ihr müsst euch stets absprechen, gemeinsam auf neue Situationen reagieren und schnell eure Taktik anpassen.

So macht ihr mit: Die Beta von Caliber ist bereits vorüber. Ihr könnt euch auf der offiziellen Website einen Account anlegen und euch den Spielclient dann kostenlos herunterladen (via playcaliber). Es handelt sich um ein Free2Play-Spiel.

Was findet ihr im Store? Caliber finanziert sich über einen Ingame-Store. Dieser bietet euch beispielsweise Outfits und Skins, mit denen ihr euren Soldaten individualisieren dürft. Auch hier erinnert das System an das aus Rainbow Six Siege.

Für wen eignet sich Caliber? Der Online-Shooter richtet sich an alle, die Taktik vor schneller Reaktion bevorzugen. Außerdem müsst ihr es mögen, im Team zu agieren. Einsame Wölfe werden mit dem Spiel nur schwer glücklich.

Falls ihr euch noch andere kostenlose Multiplayer-Shooter ansehen wollt, dann lest euch die MeinMMO-Liste der 10 besten Free-To-Play-Shooter 2021 durch.