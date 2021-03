Koop-Shooter war 7 Jahre versteckt auf Steam, jetzt dürft ihr spielen

Kennt ihr den Koop-Shooter Sub Rosa? Er ist laut SteamDB schon seit 2014 auf Steam in der Early-Access-Phase, doch erst jetzt können die meisten Spieler ihn sehen.

Was ist Sub Rosa für ein Spiel? Im Shooter geht es darum, Datendisks zu finden und diese zu verkaufen. Dabei knobelt ihr mit anderen Teams die Bedingungen für den Handel aus. Ob ihr euch aber daran haltet, bleibt euch überlassen. Denn hintergeht ihr die Handelspartner, kann noch mehr Geld als Belohnung winken.

Ihr könnt also im Grunde niemandem trauen. Meist führen die Matches zu großen Schießereien, in denen sich die Teams gegenseitig betrügen.

In einem anderen Spielmodus muss der Eliminator einen Savior ausschalten. Dieser weiß aber gar nicht, dass er das Opfer ist. Ein anderer Spieler, der Protector, hat diese Kenntnis jedoch und muss versuchen, den Savior zu beschützen.

Gespielt wird in einer großen, offenen Spielwelt. Sub Rosa erinnert durch das Spielprinzip etwas an GTA Online oder die Filme von Regisseur Quentin Tarantino. Optisch dürft ihr keine High-End-Grafik erwarten. Der Shooter setzt auf eine stilisierte Low-Poly-Optik, wie der Trailer zeigt:

Sub Rosa hat sich viele Jahre lang „versteckt“

Warum taucht das Spiel erst jetzt über Steam auf? SteamDB zeigt, dass sich Sub Rosa schon seit dem 6. Januar 2014 auf Steam befindet und dort sogar regelmäßig Updates bekam. Der Titel wurde sogar gespielt, wie Steamcharts beweist. Doch bis zum gestrigen 25. März war der Shooter nicht offiziell gelistet.

Das Team erklärte, dass es sich bei der bisherigen Version um eine extrem frühe Fassung gehandelt hat. Deswegen kamen nur wenige Spieler auf die Server. 2017 gab es mal einen Tweet, der zur versteckten Steam-Seite führte. Ansonsten wurden die Spieler nur durch Hörensagen oder YouTube-Videos auf den Titel aufmerksam.

Jetzt hat Sub Rosa aber einen Status erreicht, mit dem das Team bereit ist, an die Öffentlichkeit zu gehen und ihren Online-Shooter so einem größeren Publikum zu präsentieren.

Wie kommt das Spiel an? Sub Rosa hat eine Bewertung von 85 % auf Steam (bei 1.809 Wertungen, Stand 26. März um 10.45 Uhr). Gelobt wird das spannende Spielprinzip. Allerdings gibt es derzeit starke Performance-Probleme und die Steuerung – besonders bei den Fahrzeugen – könnte optimiert werden.

Towelie erklärt auf Steam: „Noch nie habe ich in einem Spiel so sehr den Schmerz des Betrugs gefühlt. Nie habe ich es erlebt, dass ein einvernehmlicher Deal in einem Blutband endet. Dieses Spiel ist fantastisch!“

Haddock meint (via Steam): „Wie der Film Reservoir Dogs, nur mit blockiger Grafik.“

TheFartBall AKA Gout Leech schreibt auf Steam: „Es gibt kein Spiel wie Sub Rosa. Man macht sich seinen Spielspaß selbst und es gibt so viele Arten, wie man es sich mit den Mitspielern verscherzen kann.“

caesarsalad ist etwas enttäuscht (via Steam): „Ich musste es zurückgeben, weil die Community es eher wie GTA 5 behandelt und nicht wie Sub Rosa.“

Wollt ihr mitspielen, dann ist das jetzt über Steam möglich. Es handelt sich aber noch immer um eine Early-Access-Version, an der noch so einiges zu tun ist. Seid ihr auf der Suche nach einem Shooter, in dem alles passieren kann und in dem ihr niemanden vertrauen könnt, dann ist Sub Rosa einen Blick wert. Das Spiel kostet 19,99 Euro.

