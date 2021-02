Neues MMORPG war beliebt auf Kickstarter, startet diesen Monat im Early Access

TitanReach ist ein neues MMORPG, das mit seiner Kickstarter-Kampagne im vergangenen Jahr für Aufsehen sorgte. Nun steht die Early-Access-Phase an. Schon bald dürft ihr mitspielen.

Was genau ist TitanReach? Das MMORPG setzt auf PvE, Quests und eine Story, die sich um mächtige Titanen dreht. Ihr erkundet in der Gruppe Dungeons, nehmt an Raids teil und müsst Weltenbosse besiegen.

Euren Charakter erstellt ihr nicht anhand von Klassen, sondern über Skills in den Kategorien Nahkampf, Fernkampf und Magie. Aber auch Fertigkeiten wie Angeln und Schmieden spielen eine große Rolle. Denn die Wirtschaft im Spiel wird komplett von den Spielern angetrieben.

PvP ist ebenfalls ein Teil des MMORPGs, wird aber in speziellen Zonen ausgefochten. Wer sich dort hin wagt, der muss damit rechnen, dass er in den Kämpfen gegen andere Spieler all seine Ausrüstung verliert.

Es gibt Minispiele und ihr könnt euch zu Gilden zusammenschließen und gemeinsam Gilden-Quests erledigen. Optisch setzt TitanReach auf einen bunten Low-Poly-Grafikstil, der sich aber von dem Look des Survival-Hits Valheim unterscheidet.

Das Video zeigt, wie sich Titan Reach spielt:

Was ist das Besondere am Spiel? TitanReach setzt auf Quests, die sich von denen in anderen MMORPGs unterscheiden sollen. Wiederholbare Missionen will das Team vermeiden und dafür auf Abwechslung setzen. Quests beinhalten beispielsweise das Lösen von Rätseln und das Erkunden von verschiedenen Orten, was euch durch die Welt führt.

Außerdem könnt ihr nicht immer alle Skills nutzen, sondern müsst euch auf 5 beschränken. Das bringt vor jeder Mission taktische Entscheidungen mit sich.

Wann startet die Early-Access-Phase? Ihr dürft ab dem 28. Februar mitspielen. Dazu müsst ihr euch im Store auf der offiziellen Website von TitanReach einen Zugang kaufen. Dieser kostet 70 Credits, wobei ein Credit einem US-Dollar entspricht.

Kauft ihr euch den Zugang schon ab dem 26. Februar, dann erhaltet ihr eine Woche lang 25% Rabatt.

Wie kam die Kickstarter-Kampagne an? Die Kickstarter-Kampagne begann am 16. September 2020 und konnte bereits innerhalb von 16 Stunden über 50.000 Dollar einspielen. Spieler lobten das Konzept und die spielbare Demo.

Leider konnte das sehr hoch angesetzte Crowdfunding-Ziel von 378.721 Euro trotz der Begeisterung von MMORPG-Fans nicht erreicht werden. Das Team machte angespornt durch die vielen positiven Rückmeldungen dennoch weiter und ist nun bereit, die Early-Access-Phase zu starten.

