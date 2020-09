Neues MMORPG klingt so cool, dass es 50.000 $ in 16 Stunden über Kickstarter eingenommen hat

TitanReach soll ein neues Oldschool MMORPG für PC werden, das vom Indie-Studio Square Root entwickelt wird. Der Titel startete heute seine Kickstarter-Kampagne über 500.000 australische Dollar (363.172 Euro) und erreichte mehr als 50.000 Dollar davon in den ersten 16 Stunden.

Was ist das für ein Spiel? TitanReach soll ein modernes MMORPG werden, dass an die „alten Zeiten“ anknüpft und seit rund einem Jahr entwickelt wird. Das Spiel verzichtet auf Klassen und setzt stattdessen auf 3 Spielweisen: Nahkampf, Fernkampf und Magie.

Dazu passend gibt es verschiedene Attribute, die ihr verbessern könnt, wie Vitalität, Verteidigung, Stärke oder Fokus. Wie ihr euren Charakter dann genau spielt, sollt ihr mit Hilfe der Attribute und der Ausrüstung bestimmen.

Neben den Kampf-Attributen könnt ihr zudem verschiedene andere Talente verbessern, darunter Mining, Angeln und Schmieden.

Diese verschiedenen Fertigkeiten könnt ihr im Laufe des Spiels verbessern

Zudem verspricht das MMORPG:

Ein actionreiches Kampfsystem mit Ausweichrollen und Blocken

Abwechslungsreiche Quests, die sich nicht ständig wiederholen sollen, sondern euch zu verschiedenen Orten in der Welt, zum Lösen von Rätseln oder Kämpfen in Dungeons bringen sollen

PvE in Dungeons, Raids und Bosskämpfen in der offenen Welt

Offenes PvP in bestimmten High-Risk-Gebieten. Dort könnt ihr sogar eure Ausrüstung verlieren. Allerdings soll es auch PvP-Inhalte geben, die ohne Bestrafung auskommen.

Viele Fertigkeiten, von denen ihr jedoch nur 5 gleichzeitig mitnehmen könnt (2 Waffen-Fertigkeiten auf den Maustasten, 2 generelle Fertigkeiten und eine Utlility-Fertigkeit)

Eine von Spielern kontrollierte Wirtschaft

Eine spannende Lore, die sich um die Titanen dreht, die überall auf der Spielwelt verstreut sind

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Spiel überzeugt mit Vision und erster spielbarer Version

Was macht das MMORPG so interessant? Erst heute, am 16. September, startete TitanReach die Kampagne bei Kickstarter, die einen Monat, bis zum 16. Oktober, laufen soll. Und schon innerhalb von 16 Stunden erreichten sie über 50.000 Dollar und damit 1/10 ihrer Kampagne.

Das liegt vor allem an 3 Dingen:

Das MMORPG soll soziale Aspekte fördern, indem es Minispiele in Tavernen, Gilden-Inhalte und gemeinsame Boss-Events enthält. So werden auch Gilden-Quests und Gildenhallen als möglicher Content genannt. Zudem legen sie den Fokus darauf, wieder ein „echtes MMO mit vielen Spielern“ zu sein.

Die Entwickler haben eine klare Meinung zur Monetarisierung des Spiels: Keine Inhalte, die einen Vorteil gegenüber anderen geben, auch keinen Bonus bei XP. Zu Release soll es nur eine Möglichkeit geben, überhaupt Geld auszugeben: Über das vorausgesetzte Abonnement (7,99 Dollar pro Monat).

TitanReach ist schon jetzt in einer Demo kostenlos spielbar.

Wer sich also überlegt, ob er das MMORPG unterstützen möchte, kann sich über den Discord-Server einen Link zum Download organisieren und dann direkt loslegen. Genau das haben auch wir von MeinMMO getan.

Der Handelsposten im Spiel und die Interfaces sind noch sehr einfach gehalten.

Was kann man derzeit im Spiel machen? Das Spiel ist rund 3,5 GB groß und bietet derzeit nur eine grobe Basis des Spiels, jedoch verschiedene Server, darunter auch Standorte in Europa mit einem sehr geringen Ping (um die 50). In den ersten Minuten liefen uns schon einige Spieler über den Weg.

Ihr könnt in TitanReach eine sehr einfach gehaltene Welt erkunden, gegen Kreaturen kämpfen, Quests erledigen und Berufe wie das Angeln oder Kochen ausprobieren. Wie diese Inhalte aussehen, zeigt auch das Video am Anfang des Beitrags.

Das Angeln in TitanReach funktioniert bereits.

Die Entwickler betonen aber auf Kickstarter, dass die Animationen, das Kampfsystem und viele weitere Inhalte sich noch in einem sehr frühen Stadium befinden.

Wann das Spiel mit offiziellen Alpha- und Beta-Tests beginnt, wurde bisher nicht verraten. Der Release ist derzeit für das Q4 2022 angegeben.

TitanReach ist jedoch nicht das einzige neue MMORPG auf Kickstarter. Erst vor Kurzem startete Ilysia eine Kampagne. Ilysia setzt auf VR und zeigt damit, wie MMORPGs in der Zukunft aussehen könnten.