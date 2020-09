Mit Ilysia will ein Entwicklerstudio uns noch tiefer in die virtuellen Welten von MMORPGs eintauchen lassen. Dank VR-Headsets erwartet uns etwas in der Art der beliebten Anime-Serie Sword Art Online.

Was ist Ilysia? Im Grunde handelt es sich um ein recht klassisches MMORPG. Ihr erschafft euch einen Helden und erkundet mit diesem eine sehr große Fantasywelt. Dort erwarten euch viele Feinde, die ihr bekämpft und ihr steigt in Dungeons hinab, in denen Boss-Monster auf euch lauern. Daneben erledigt ihr auch Quests und könnt euch optional im PvP bekämpfen.

Die Welt ist 288 km² groß. Ihr könnt sie frei erkunden und sogar klettern

Ihr erschafft euch einen Helden aus einzelnen Skills, die ihr frei zusammenstellt

PvP ist optional. Ihr könnt euch dazu bereit erklären und euch untereinander bekämpfen oder das PvP komplett ignorieren. Es gibt aber auch Gebiete, in denen PvP aktiv ist

In der Spielwelt erwarten euch jede Menge Quests

Neben großen Bossgegnern erwarten euch sogar noch größere Titanen, auf die ihr klettern müsst, um sie zu besiegen

Luftschiffe, Mounts und auch Pets spielen eine Rolle

Ihr besitzt eine Karawane, die im Grunde als mobiles Haus dient und welche ihr frei gestalten könnt

Ihr begebt euch auf die Suche nach neuen Waffen und Rüstungen, um euch zu verbessern

Das MMORPG Ilysia versetzt euch in eine VR-Welt.

VR findet seinen Weg in das Genre der MMORPGs

Was ist das Besondere an diesem neuen MMORPG? All das erlebt ihr aber mit einem VR-Headset am PC, mit PSVR an der Playstation 4 oder mit dem Standalone-Headset Oculus Quest. Das heißt, euch erwartet ein Virtual-Reality-Spiel, das aber ein vollwertiges MMORPG darstellt. Ein VR-Headset ist zum Spielen zwingend nötig.

Optisch dürft ihr kein Wunderwerk erwarten. Ilysia sieht eher wie ein etwas hübscheres Everquest aus. Die Performance auf VR-Headsets, wie beispielsweise Oculus Quest, steht im Vordergrund, weswegen bei der Grafik ein paar Abstriche in Kauf genommen werden müssen.

Dennoch soll euch das MMORPG viel mehr in die Spielwelt ziehen. Ihr seid näher am Geschehen dran und sollt euch so fühlen, als würdet ihr wirklich in dieser Welt agieren und nicht an einem Computer sitzen.

Was hat das mit Sword Art Online zu tun? Im Anime Sword Art Online befinden sich die Spieler in einer virtuellen Fantasywelt. Sie spielen ebenfalls per VR und nicht etwa klassisch an einem Computer oder an der Konsole. Also ähnlich, wie das auch in Ilysia der Fall ist.

Sogar Steam-Chef Gabe Newell denkt, dass wir uns mit VR immer mehr virtuellen Welten wie der Matrix oder eben Sword Art Online annähern. Mit Ilysia sehen wir nun einen weiteren Schritt in diese Richtung und vielleicht sogar den Beginn der Zukunft für MMORPGs.

Dass es funktioniert und sehr spannend ist, hat bereits die Pre-Alpha von Ilysia gezeigt, an der einige Community-Mitglieder teilnehmen konnten:

Eine Pre-Alpha von Ilysia hat bereits stattgefunden. Im Video seht ihr, wie sie ablief.

Wann erscheint das Spiel? Ilysia soll im Frühjahr oder Sommer 2021 in die Alpha 1 starten. Für den Herbst 2021 ist eine Beta geplant. Ob der Release dann noch 2021 stattfindet oder erst 2022 ist noch nicht klar.

So macht ihr mit: Habt ihr Interesse an einem VR-MMORPG, dann könnt ihr euch an der Kickstarter-Kampagne beteiligen. Diese läuft noch bis zum 4. Oktober und das Team konnte schon mehr als die Hälfte des gewünschten Finanzierungsbetrags von 50.815 Euro einnehmen. Es sieht also sehr gut für das Projekt aus. Das Interesse ist da und vermutlich können sogar einige Stretch-Goals erreicht werden.

Mit einem Beitrag von 28 Euro erhaltet ihr Zugang zur Beta, die im Herbst 2021 beginnt. Mit 30 Euro seid ihr schon bei der etwas früher startenden Alpha mit dabei.

Wollt ihr schon jetzt mal in ein VR-MMORPG reinspielen? Dann schaut euch das Onlinespiel Zenith an.