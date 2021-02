Auf Steam könnt ihr an diesem Wochenende einen neuen Taktik-Shooter ausprobieren. Das Spiel Nine To Five startet seine kostenlose Beta. Wir verraten, wie ihr dabei sein könnt.

Was ist Nine To Five? Dabei handelt es sich um einen Taktik-Shooter von Redhill Games. Es ist ein First-Person-Shooter, der im 3vs3vs3 gespielt wird.

Das Setting ist unserer Welt in naher Zukunft. Sie wird von Konzernen regiert und ihr spielt Teams aus Söldnern. Es gibt wechselnde Ziele und generell ist ein großer Fokus auf Teamwork gelegt.

Kostenlose Beta testen – So geht’s

Das passiert an diesem Wochenende: Nachdem Nine To Five bereits in 2020 erfolgreiche Alpha-Tests abgeliefert hat, geht es nun in die Beta. Auf Steam könnt ihr dieses Wochenende kostenlos ins Spiel schnuppern und die Beta testen.

Die Beta läuft vom 11. Februar um 19:00 Uhr bis zum 15. Februar um 21:00 Uhr deutscher Zeit. Ihr könnt also das gesamte Wochenende zocken.

So könnt ihr an der Beta teilnehmen: Dafür müsst ihr einfach nur die Steam-Seite von Nine To Five besuchen. Dort gibt es dann das Feld „Zugriff anfordern“. Die Entwickler bestätigten, dass jeder Interessent, der einen Zugriff anfordert, auch Zugang zur Beta bekommt.

Bezahlen müsst ihr dafür nichts. Die Beta ist komplett kostenlos.

So sieht Nine To Five aus: Ein erstes Bild von Nine To Five könnt ihr euch direkt selbst machen. In diesem Video vom Alpha-Gameplay wird der Rundenablauf gezeigt:

Der Shooter überzeugt mit einem interessanten Konzept. So soll es 3 Phasen pro Match geben, die allesamt Auswirkungen haben. Eure Performance in Phase 1 wirkt sich also auf Phase 2 und 3 aus. Generell soll ein Match zwar nur 15 Minuten dauern, doch jede Runde soll sich aufgrund der 3 Phasen unterschiedliche anfühlen.

