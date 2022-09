Beim guten, aber völlig erfolglosen Shooter Titanfall 2 explodieren gerade die Spielerzahlen auf Steam – Woran liegt es?

Titanfall 2 ist ein Thema für sich, denn obwohl der Shooter seinen Vorgänger in den Schatten stellte, erhielt dieser nie die Aufmerksamkeit der Fans, die er verdient hatte. Jetzt, fast sechs Jahre nach seinem Release, erhält der Titel wieder einen Spieler-Boom auf Steam, doch warum?

Titanfall 2 ködert mit einem unschlagbaren Preis: Während sich einige Spieler fragen, weshalb Titanfall 2 jetzt auf Steam einen Spieler-Boom erhält, wissen viele schon, wo der Grund liegt. Der Shooter ist im Angebot und das mit einem unschlagbar günstigen Preis von 4,79 €.

Solltet ihr jemals von diesem Online-Shooter gehört haben, jedoch durch den Preis davon abgesehen haben es auszuprobieren, wäre jetzt die Zeit zuzuschlagen.

Fans feiern den Spieler-Boom

Steam-Charts verzeichnet am 30. August 2022 insgesamt 723 Spieler, die aktiv zocken. Als der Sale aber losging, fingen die Zahlen an zu schwanken. Vom 31. August, mit 946 aktiven Spielern, schossen die Zahlen am 4. September auf satte 19,459 Spieler.

Titanfall 2 ist immer noch ein actionreiches Game

Auf reddit sind Fans deshalb begeistert, dass ihr Shooter doch noch einen Zuwachs erhält. Dabei sind viele neue Spieler sogar schlichtweg ratlos, weshalb dieser Titel so versandet ist. Der reddit-User Inviz1mal meint sogar: „Ich habe buchstäblich gerade erst mit dem Spiel begonnen und bin verliebt in die Mechaniken, wie die Bewegungen und die Titanen. Wie konnte Respawn ein so gutes Spiel aufgeben?“

Woran ist Titanfall 2 gescheitert? Titanfall 2 erlitt bei seinem Release einen herben Rückschlag. Als dieser am Oktober 2016 veröffentlicht wurde, gingen auch zwei weitere Titel über die Bühne. Darunter CoD: Infinite Warfare und Battlefield 1. Durch den Release der beiden Shooter-Giganten wurde Titanfall 2 von vielen übersehen. Aus diesem Grund galt das Spiel, obwohl dieses sehr gut war, als ein Flop.

Gibt es das Angebot noch? Das Angebot gibt es immer noch zum selben günstigen Preis. Solltet ihr also den Titel übersehen haben, wäre jetzt der passende Zeitpunkt für einen Kauf.

Lohnt sich Titanfall 2 noch 2022? Obwohl Titanfall 2 schon sechs Jahre alt ist, hat er sein Alter gut verkraftet. Die Story sowie die Gameplay-Elemente stechen immer noch hervor und machen den Mech-Shooter zu einer sehr guten Wahl. Zusätzlich sorgen die Fans stetig dafür, dass der Motor des Ego-Shooters kontinuierlich weiterläuft.

Wie findet ihr Titanfall 2? Ist es schade, dass der Titel trotz dessen so untergegangen ist, obwohl dieser besser als der erste Ableger war? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren, wie ihr dazu denkt und ob ihr euch das Spiel zu dem Preis kaufen werdet!