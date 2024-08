Fans schreien auf: Der neue Boss ist so schrecklich, dass Spieler mit The First Descedant aufhören wollen – „Schlechtester MMO-Fight in 25 Jahren“

The First Descendant hat einen Boss-Fight ins Spiel gebracht, der so schwer ist, dass die Spieler an ihm verzweifeln.

Um welchen Boss geht es? Gluttony (deutsch: Gierschlund) ist mit dem Patch 1.0.5 ins Spiel gekommen und gilt aktuell mit einem Level von 140 als der schwerste Boss, der bisher in The First Descendant erschienen ist.

Er besitzt eine starke Immunität gegen Gift und Kälte, sowie eine Schwäche gegen Feuer und hat einen riesigen Laser, den er zum Feuern auflädt.

Die Kombination aus recht aufwändiger Spiel-Mechanik ohne Erläuterungen, viel Leben und Resistenzen zusammen mit seinem enormen Schaden und kleinere Gegnertruppen, die euch attackieren, machen Gluttony laut Fans zum schwersten Boss in The First Descendant.

Schaut euch gerne den The First Descendant Trailer zur neuen Nachfahrin Luna an.

Spieler wollen aufhören, wenn der nächste Boss auch so wird

Was sagen die Spieler über den Boss? Die Spieler regen sich über die Schlagkraft des Bosses auf und kritisieren, dass die Mechaniken nicht erklärt werden. Einige sagen sogar, es sei der schlechteste Bosskampf ihren 25 Jahren Gaming oder gehen so weit, dass wenn der nächste Boss genauso wird, sie das Spiel verlassen.

„Du hast 15 Lebenspunkte? Wen interessiert das? One Shot. […] Pinke Orbs- […] ihr müsst sie timen. Wird das jemals erklärt? Nope. Viel Glück.“ (via reddit)

„Das ist einer der am schlechtesten designeten Bosskämpfe, die ich persönlich in 25 Jahren Gaming jemals gesehen habe.“ (via reddit)

„Wenn der nächste Boss auch so wird, bin ich mir sicher, dass eine Menge Spieler das Spiel verlassen werden. Mich mit eingeschlossen.“ (via reddit)

So funktioniert der Boss

Warum ist der Boss so schwer? Ihr müsst bei Gluttony sehr auf seine Immunitäten und Schwächen achten, weil ihr ihm sonst kaum Schaden zufügen könnt, da er einen starken Schild und enorm viele Lebenspunkte hat. Er erledigt euch hingegen mit seiner Laserwaffe, mit nur einem Schuss.

Ein weiterer Grund sind die Spiel-Mechaniken, um den Laser zu stoppen. Diese müsst ihr verstehen, ohne sie zuvor richtig erläutert zu bekommen.

Wie bekämpft man den Boss? In dem Areal stehen kleine Türme, die weiße Bälle in der Luft erscheinen lassen. Diese Bälle müsst ihr zu Gluttony schießen und dort zum Platzen bringen, um seinen Laser abzukühlen und ihn an seiner Powerattacke zu hindern.

In der 2. Phase erscheinen zusätzlich noch lila Bälle in der Luft. Diese dürfen nicht einzeln zum Boss gelangen, sondern müssen mit weißen Bällen gemeinsam zum Boss geschossen werden. Einzeln laden die Kugeln seinen Laser auf, während sie mit den weißen Kugeln zusammen, dem Boss schaden.

