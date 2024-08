The First Descendant: „Mehr als nutzlos“ – Spieler sagt, ihr solltet bestimmte Waffen besser nicht spielen

Wie in jedem Shooter, hat auch The First Descendant mehrere Waffenarten. Jeder Spieler hat seine eigenen Lieblinge. Ein User zeigt aber nun, dass eine Waffenart im Spiel so schlecht ist, dass selbst Fans überlegen sollten, eine andere Waffe zu spielen.

Um welche Waffen geht es? Der User PizzaCrusty hat in einem Post auf Reddit die Shotguns in The First Descendant analysiert. Er kommt zu dem Schluss: Shotguns sind mehr als nutzlos . In seinem Post erzählt er, dass er im Endgame im Labor Shotguns getestet hat.

Als Erstes zeigt er, dass Genauigkeit-Mods nichts bei Shotguns bringen. In zwei Bildern zeigt er den kaum sichtbaren Unterschied zwischen einer Shotgun mit und ohne Mod. Den Post könnt ihr hier sehen:

Zum Magazin von Shotguns stellt er fest, dass, egal wie hoch man den Wert der Kapazität hat, man das Magazin nur um 1 erhöht. Dazu zeigt er einen Mod, der den Wert eigentlich um 30 % erhöhen sollte. Dies stimme aber nicht ganz, wie der User SnooBananas510 in den Kommenten feststellt. So soll Shell Capacity die Menge an geschossenen Kugeln erhöhen.

Auch der Schaden lässt zu wünschen übrig

Für seinen Test hat sich der User auch mit kritischen Treffern beschäftigt. So stellte er fest, dass bis auf eine Shotgun, jede nur eine Crit-Chance von 1 % hat, die höchste habe 3 %. Trifft man einen kritischen Treffer wird der Schaden nur um 1,0 bis 1,1 % gesteigert, also eigentlich gar nicht. Es ist also egal, ob ihr kritisch trefft, am Schaden ändert es nicht viel.

Zum Ende seines Posts stellte er noch fest, dass Sniper und Raketenwerfer besser als Schrotflinten sind, um im Nahkampf Gegner zu erledigen – obwohl die eigentlich dafür gemacht sind. Die meisten Nutzer unter dem Post wünschen sich Änderungen der Waffe.

WashombiShwimp: Viele Mods, Waffen und Descendants selbst benötigen eine Menge Änderungen und dieser kommende Patch ist der Anfang. Es wird uns eine gute Vorstellung davon geben, wohin ihre Richtung geht.

that1LPdood: Es ist, als hätten sie es nicht einmal getestet. Es fühlt sich so an, als hätten sie Schrotflinten eingebaut, einfach weil es von einem Shooter erwartet wird; das ist der einzige Grund.

AkariBocchi: Shotguns sollten zur orangen Munition geändert werden.

Wie es scheint, müssen die Entwickler noch etwas an den Shotguns schrauben. Die Entwickler von The First Descendant sind aber dafür bekannt, Kritikpunkte schnell anzugehen. Es ist gar nicht allzu lange her, dass ein Patch eine Waffe gebufft hat: „Habe sie von der ersten Sekunde geliebt“ – Spieler in The First Descendant ist überglücklich, dass seine Lieblingswaffe endlich stark ist