Die erste neue Heldin des Steam-Hits The First Descendant ist endlich spielbar, erinnert Fans an Guitar Hero

The First Descendant ist ein Loot-Shooter mit SciFi-Setting des südkoreanischen Entwicklerstudios und Publishers Nexon. Der Titel erschien am 2. Juli 2024 für P...

Wenn ihr einen starken Build sucht, der gut zum Farmen geeignet ist und dessen Gameplay nicht aus rhythmischen Tastenkombinationen besteht, könnte euch der Build von Ajax interessieren: The First Descendant: Ajax-Spieler vernichtet Gegner, indem er durchgehend hüpft – Erschafft einen starken Build zum Farmen

Was sagen die Spieler zur neusten Nachfahrin? Luna hat einen speziellen Spielstil, bei dem ihr auf vieles gleichzeitig achten müsst, um ihre Fähigkeiten effizient einzusetzen. Hierbei kann es schwierig werden, das Timing zu erwischen – besonders in einem Bosskampf. Viele Fans haben gemischte Meinungen und wünschen sich Anpassungen.

„Habe sie von der ersten Sekunde geliebt“ – Spieler in The First Descendant ist überglücklich, dass seine Lieblingswaffe endlich stark ist

The First Descendant: Patch Notes 1.0.5 – Update bringt neue Klasse, Ultimate-Valby und Buffs

Spieler von The First Descendant sind frustriert, weil der Shooter ihre Zeit nicht respektiert – fordern Besserung

Diablo 4: Entwickler bieten Einblick in die Season of the Infernal Hordes

The First Descendant: Verschlüsselte Tresore – Was ist das und wie findet ihr sie?

The First Descendant zeigt die Skills der neuen Nachfahrin Luna im Gameplay-Trailer

Wer ist die neue Heldin? Luna, das ist die neue Support-Nachfahrin von The First Descendant. Sie ist sowohl Soldatin als auch Sängerin. Mit ihren musikalischen Fähigkeiten kann Luna ihr Mitstreiter auf dem Schlachtfeld unterstützen. Sie kam mit dem Patch 1.0.5 ins Spiel.

The First Descendant hat mit Luna seine erste neue Nachfahrin seit Release bekommen. Ihr Spielstil erinnert an Guitar Hero.

