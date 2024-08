„Habe sie von der ersten Sekunde geliebt“ – Spieler in The First Descendant ist überglücklich, dass seine Lieblingswaffe endlich stark ist

The First Descendant ist ein Loot-Shooter mit SciFi-Setting des südkoreanischen Entwicklerstudios und Publishers Nexon. Der Titel erschien am 2. Juli 2024 für P...

Die Patch Notes 1.0.5 haben natürlich noch viele weitere Anpassungen mitgebracht. Um perfekt für den Einsatz gewappnet zu sein, bringt das Update euch eine neue Heldin, eine Ultimate-Waffe und haufenweise Anpassungen: The First Descendant: Patch Notes 1.0.5 – Update bringt neue Klasse, Ultimate-Valby und Buffs

The First Descendant: Ultimate Bunny freischalten – So bekommt ihr die Sprinterin und ihre verbesserte Version

Diablo 4: Entwickler bieten Einblick in die Season of the Infernal Hordes

The First Descendant: Verschlüsselte Tresore – Was ist das und wie findet ihr sie?

The First Descendant zeigt die Skills der neuen Nachfahrin Luna im Gameplay-Trailer

Schaut euch gerne den neuen Helden Luna in einem kurzen Trailer an.

The First Descendant macht mit dem jüngsten Update eine Waffe stärker, sodass sie jetzt endlich brauchbar ist – und das freut einige Spieler.

