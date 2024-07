The First Descendant: Patch Notes 1.0.5 – Update bringt neue Klasse, Ultimate-Valby und Buffs

In The First Descendant geht am 31. Juli 2024 das Update 1.0.5 live. Das bringt haufenweise Verbesserungen für das Spielerlebnis, aber auch eine neue Klasse und einen neuen Ultimate-Nachfahren. Wir fassen euch die Patch Notes zusammen.

Was sind die Highlights des Updates? Das Update 1.0.5 bringt gleich mehrere spannende Neuerungen sowie Anpassungen. Die vollständigen, englischen Patch Notes zu Update 1.0.5 findet ihr auf Seite 2 des Artikels. Wir haben euch hier die Highlights des Updates auf Deutsch zusammengefasst.

Neue Inhalte:

Ultimate-Valby

Neue Nachfahrin: Luna

Neuer Bossgegner: Gluttony (Void Intercept Battle)

Neue Ultimate-Waffe: Peace Maker

Neues Modul: Arche Concretion

Quality-of-Life-Verbesserungen:

Die Anzahl der Void Shards, die bei Special Operations erworben werden können, wurde um etwa das 7-fache erhöht.

Es wurde eine Option zum An- und Abschalten von Kameraerschütterung hinzugefügt

Ausgerüstete Gegenstände können nun als „Attached Items“ markiert werden

Es wurde eine Suchfunktion im Menü für Verbrauchsgegenstände hinzugefügt

Auf PlayStation und Xbox gibt es in der Bibliothek jetzt auswählbare Schlüsselwörter, um das Suchen von Modulen und Forschungen zu vereinfachen

Manche Grafik-Einstellungen haben jetzt Bilder, um zu veranschaulichen, was sie bewirken

Es gibt jetzt einen “Party verlassen”-Knopf im Social-Menü, damit die Funktion leichter zu finden ist

Es gibt in den Einstellungen jetzt eine Option, die es ermöglicht, dass einige Einzelschuss- und Burst-Waffen automatisch feuern, wenn die Feuertaste gedrückt und gehalten wird.

Außerdem haben jetzt die Gebiete Agna-Wüste, Vespers, Echosumpf, Hagios und Fortress-Fields eine Chance von 100 %, einen Verschlüsselten Tresor zu spawnen, wenn ihr in das Gebiet reist.

Update 1.0.5 bringt die neue Nachfahrin Luna

Was kann die neue Nachfahrin? Die Fertigkeiten von Luna sind auf den Einsatz von Sound ausgelegt. Luna spielt Musik und beeinflusst damit die Gegner sowie ihre Teammitglieder. Durch ihre Fähigkeiten eignet sich Luna besonders als Supporter, da sie in der Lage ist, ihre Mitstreiter zu buffen.

Hier seht ihr Lunas Fähigkeiten in der Übersicht:

Passive Fertigkeit: Improvisation Der Einsatz einer beliebigen Fertigkeit erhöht die Inspirationsanzeige, die es Luna ermöglicht, verbesserte Fertigkeiten einzusetzen.

Fertigkeit 1: Stage Presence (deutsch etwa: Bühnenpräsenz) Lunas Waffe verwandelt sich beim Einsatz der Fertigkeit zu ihrer einzigartigen Waffe Wenn Luna mit der Waffe Noten im Takt der Musik spielt, indem sie Fertigkeiten einsetzt oder Monster trifft, stapelt sie diese und erhöht ihren Fertigkeitsstärke-Modifikator.

Fertigkeit 2: Passionate Stage (deutsch etwa: leidenschaftliche Bühne) Durch das Spielen von fröhlicher Musik erhöht ihr den Fähigkeitsstärke-Modifikator von Luna und ihren Verbündeten. Außerdem steigen die KritTrefferrate und der Schaden von Verbündeten, wenn Luna die verstärkte Variante des Skills ausführt (verstärkt durch ihre passive Fertigkeit).

Fertigkeit 3: Relaxing Act (deutsch etwa Entspannender Auftritt) Luna spielt entspannende Musik. Wird ein Gegner von einer Note getroffen, regenerieren Luna und ihre Verbündeten MP Wenn Luna die verstärkte Variante des Skills ausführt, wird die MP-Wiederherstellung erhöht und die Fertigkeitskosten reduziert (verstärkt durch ihre passive Fertigkeit)

Fertigkeit 4: Delightful Stage: (deutsch etwa: Entzückende Bühne) Erhöht Lunas Inspirationsanzeige und verringert die Fertigkeiten-Abklingzeit von Verbündeten Wenn Luna die verstärkte Variante des Skills ausführt, erhöht sich die Inspirationsanzeige noch mehr und die Fertigkeiten-Abklingzeit von Verbündeten wird sofort zurückgesetzt



Update 1.0.5 bufft Nachfahren und Ultimate-Waffe

Gibt es auch Änderungen an Nachfahren oder Waffen? Ja, Nexon nimmt mit dem Patch auch ein paar Änderungen an den Nachfahren und Waffen vor.

Hier seht ihr einige der Änderungen von Patch 1.0.5:

Nachfahren:

Die Reichweite der Vergiftung von Freynas Raum-0-Trauma wurde von einem Radius von 4 m auf einen Radius von 7 m erhöht.

Die maximale Skalierungsreichweite von Valbys Fertigkeiten wurde von 200 % auf 250 % erhöht.

Die maximale Skalierungsreichweite von Blairs Fertigkeiten wurde von 200 % auf 250 % erhöht.

Der von Viessas Modul “Glacial Cloud” erzeugte Schneesturm wird nun sofort und ohne Verzögerung ausgelöst.

Waffen:

Der KritSchaden von „Bleibendes Vermächtnis“ wurde von 1,7x auf 2,3x erhöht.

Die KritTrefferrate von „Geheimer Garten“ wurde von 35 % auf 50 % erhöht

Der KritSchaden von „Geheimer Garten“ wurde von 1,85x auf 2,25x erhöht

Die KritTrefferrate von „Nazeistra’s Devotion“ wurde von 36 % auf 45 % erhöht

Der KritSchaden von „Nazeistra’s Devotion“ wurde von 2x auf 2,25x erhöht

Die beiden Ultimate-Waffen „Bleibendes Vermächtnis“ und „Geheimer Garten“ gehörten schon vor dem Patch zu den besten Waffen des Spiels. Mit den neuen Verbesserungen werden das Maschinengewehr und das Taktische Gewehr ihre Position in unserer Liste noch festigen: The First Descendant: Die Best Weapons in der Liste – 5 Waffen, die ihr braucht