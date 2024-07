Spieler von The First Descendant sind frustriert, weil der Shooter ihre Zeit nicht respektiert – fordern Besserung

Eigentlich sind die Spieler von The First Descendant glücklich, aber ein Aspekt des Shooters stört sie dennoch seit Wochen.

Wieso sind die Spieler frustriert? Kurz gesagt: Wegen des Farmens und des Craftens.

In The First Descendant verbringt ihr viel Zeit damit, Materialien zu farmen, um Nachfahren oder ihre Ultimate-Versionen freizuschalten, eure Modul-Kapazität zu erhöhen oder um Ultimate-Waffen herzustellen. All das kostet viel Zeit.

Die Spieler sind jedoch nicht frustriert, weil sie viel Farmen müssen. Das Problem sind die zeitfressenden Abläufe. Außerdem wird kritisiert, dass der Content beim Farmen zu einem großen Teil langweilig sei.

Was genau kritisieren die Spieler? Es gibt aktuell gleiche mehrere Posts auf Reddit, die das Thema behandeln. Aus allen ist herauszulesen: The First Descendant respektiere ihre Zeit nicht.

Ein Spieler schreibt beispielsweise, dass die Herstellung von Energieaktivatoren mit 30 Stunden zu lange dauere. Er fände 12-16 Stunden besser (via Reddit). Andere Nutzer halten sogar 24 Stunden für okay. Bei 30 Stunden sei das Problem, dass die Fertigstellung eines Energieaktivators den Gaming-Rhythmus der Spieler verlasse.

Bei 24 Stunden könnten sie einfach zur gleichen Uhrzeit am nächsten Tag den fertigen Energieaktivator nutzen.

Nach 30 Stunden ist jedoch sogar ihre Gaming-Zeit des nächsten Tages vorüber und sie können ihn erst am Tag darauf verwenden oder den nächsten Herstellungsprozess starten.

Manche Spieler vermuten in den Kommentaren, das sei Absicht von Nexon, damit die Spieler „Kaliber“ ausgeben, um die Wartezeit zu überspringen oder zu verkürzen.

Energieaktivatoren werden benötigt, um eure Kapazität für Nachfahren-Module zu erhöhen. Die „Leitende Metallfolie“, die zur Herstellung eines Energieaktivators verwendet wird, findet ihr in Verschlüsselten Tresoren

Obendrein kritisiert ein Spieler, die Missionen des Shooters seien zu einem großen Teil langweilig, weshalb es doppelt schmerze, wenn man dann seinen gewünschten Drop, für den man mühselig farmt, nicht bekommt (via Reddit).

Was fordern die Spieler? Es gibt verschiedene Forderungen, je nachdem, was gerade in dem Post kritisiert wird. Eine Forderung ist beispielsweise, die Forschungsdauer von Energieaktivatoren zu senken. Ein anderer Spieler fordert in seinem Post auf Reddit, mehr als einen Kristallisierungskatalysator zeitgleich erforschen zu können und erhält für die Idee über 1.300 Upvotes von der Community.

Damit die Missionen, die ihr beim Farmen spielt, weniger langweilig sind, fordern Spieler die Schwierigkeit variabler einstellen zu können (via Reddit). Die Idee ist: Wenn die Schwierigkeit erhöht werden kann, um damit die Drop-Chance zu erhöhen, sind die Spieler eher dazu bereit, eine Mission mehrmals zu wiederholen, als wenn sie zu leicht und langweilig ist und nur geringe Drop-Chancen hat.

Ebenso finden einige Spieler, die Anforderung „erfolgreiche Infiltration“ sollte im Spiel besser erklärt werden. Viele wissen nicht, dass damit ein leises Vorgehen (stealth) bei Außenposten-Missionen gemeint ist. Doch wenn ihr einen Außenposten nicht stealth abschließt, bekommt ihr manche Materialien nicht: The First Descendant hat eine verstecke Mechanik, die dafür sorgt, dass ihr von manchen Materialien immer zu wenig habt