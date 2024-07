Der Steam-Hit The First Descendant zeigt seine 1. neue Heldin seit Release – So funktioniert Luna

The First Descendant bekommt zum Update eine neue Heldin für die Schlacht. Wer die Nachfahrin „Luna“ ist und was sie draufhat, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Wer ist Luna? Luna ist die neue Heldin von The First Descendant und ist sowohl Soldatin als auch eine Sängerin. Mit ihr gibt der Loot-Shooter euch eine musikalische Supporterin, die auch gut austeilen kann.

Sie mit dem Update 1.0.4 (Patch Notes) vom 24.07.2024 ins Spiel gekommen.

Was kann Luna? Luna ist eine Supporterin, die mit ihrer Synthesizer-Gun in vorgegebenen Rhythmen schießen und somit verschiedene Effekte aktivieren kann. Ihr könnt so eure Verbündeten stärken und zusätzlich werden eure Schüsse mächtiger, wenn ihr in einem vorgegebenen Rhythmus schießt.

Wenn Luna zu einem schnellen Rhythmus tanzt, erhöht sie die Fähigkeitsstärke von Verbündeten und bei einem entspannten Tanzrhythmus erholt sich deren Mentalität und der Ressourcenverbrauch wird gesenkt.

Welche Modifikationsmodule hat Luna? Luna verwendet zwei unterschiedliche Modifikationsmodule, welche euch die Möglichkeit geben, eure Verbündeten zu supporten oder euch selber zu einem Angreifer zu machen. Folgende sind bekannt:

Nimble Footsteps (Flinke Schritte) – Modifikation: Die Modifikation erhöht ihre Mobilität und die Effektreichweite ihrer Tänze, wodurch ihre Verbündeten gestärkt werden.

Noise Surge (Geräuschwucht) – Modifikation: Die Modifikation transformiert Luna von einem Supporter zu einem Angreifer. Dash im Rhythmus durch die Gegner, um ihnen Schaden zuzufügen und sie zu schwächen. Wenn das Inspirations-Messgerät voll ist, beschwöre eine Stage, die eure mentale Stärke und Schilde erholt.

Weitere Inhalte in dem Update waren neues Equipment, sowie Module, aber auch ein neuer Gegner (Gluttony). Diesen könnt ihr besiegen, um Waffen und Komponenten zu bekommen.

Auch die ultimative Waffe „Peace Maker“ (Friedenmacher) wurde ins Spiel gebracht.

