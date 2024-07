The First Descendant hat eine verstecke Mechanik, die dafür sorgt, dass ihr von manchen Materialien immer zu wenig habt

In The First Descendant suchen viele Spieler häufig nach Materialien, die gar nicht so selten sind, wie sie glauben. Der Grund für den Engpass ist häufig eine versteckte Mechanik.

Was ist das Problem? In The First Descendant gibt es allerlei Materialien und Loot den ihr für den Abschluss eurer Mission erhaltet. Die Spieler farmen bereits manche Missionen, weil diese am effizientesten sind. Welcher der beste Farmspot ist, wurde von der Community zuletzt bestimmt.

Doch egal an welchem Farmspot ihr versucht Materialien zu erhalten, eine verstecke Mechanik sorgt dafür, dass ihr manche Dinge gar nicht bekommt.

Schleichen für Loot

Was ist das für eine Mechanik? In The First Descendant erhaltet ihr manches Material nur, wenn ihr die Missionen im Stealth abschließt. Viele Spieler kennen diese verstecke Mechanik nicht und verbringen ihre Stunden im Spiel damit, möglichst schnell und laut alle Gegner auszuschalten.

Wie ein Nutzer auf Reddit berichtet, ist der Fakt dabei so unbekannt, dass er selbst häufiger in Diskussionen im Spiel gerät, wenn er vorschlägt, die Mission durchzuschleichen statt mit tosendem Lärm alle Gegner auszuschalten.

Warum ist das nicht bekannt? Das Problem liegt in der Beschreibung der Mechanik. Die listet im Englischen die Extra Belohnungen nur unter dem Punkt „successful infiltration“ also „erfolgreiche Infiltration“, was nicht für alle so klingt, als müsste man die Mission schleichend abschließen.

Der Nutzer AZSharpe ist erst durch den Beitrag auf Reddit darauf gekommen: „Oh. Mein. Gott. Ich habe gerade die Verbindung hergestellt. Das ist eine etwas vage Beschreibung, um zu implizieren, dass man getarnt ist. Ich dachte, diese Mission hieße Infiltration, also wäre nur eine abgeschlossene Mission eine erfolgreiche. Wow! Ich frage mich, was ich sonst noch nicht richtig verstanden habe.“

Auch more_stuff_yo findet auf Reddit, dass die Mechanik sich gut versteckt: „Abgesehen von der schlechten Formulierung können die Spieler die zusätzlichen Belohnungen nicht sehen, ohne den Tooltip ganz nach unten zu scrollen, wenn sie den Außenposten auf der Karte sehen. Wenn jemand über die Zugangsseite dorthin gelangt, sieht er wahrscheinlich nur das Highlight und merkt nicht einmal, dass er eine erfolgreiche Infiltration-Beurteilung braucht. […]“

