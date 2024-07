The First Descendant könnte ein beliebtes Feature bekommen, das in vielen MMOs nicht wegzudenken ist

The First Descendant könnte ein wichtiges Feature, zum schnellen Bereisen der Welt bekommen. Was sagt Nexon dazu.

Um welches Feature geht es? Um die Welten von Videospielen schnell überqueren zu können, gibt es heutzutage in vielen Games Fahrzeuge oder Reittiere (Mounts), mit denen man über die Map reisen kann.

Das ist in vielen MMOs ein Standard geworden und sehr hilfreich, da die Maps immer größer und weitläufiger werden.

In The First Descendant müsst ihr die Welt jedoch zu Fuß bereisen oder eine Schnellreise nutzen. Fahrzeuge oder Reittiere gibt es aktuell noch nicht – doch könnte sich zukünftig ändern.

Wenn ihr wissen wollt, was es mit den verschlüsselten Tresoren auf sich hat und wie ihr sie findet, schaut euch gerne unser Video an:

Was sagen die Entwickler zu dem Feature? Das Online-Magazin DotEsports hat die Entwickler von The First Descendant gefragt, ob die Möglichkeit bestehe, dass die einzelnen Map-Gebiete des Shooters zukünftig zu einer großen Open-World verbunden und dann auch Reittiere hinzugefügt werden könnten.

Nexon antwortete daraufhin: „Wir denken immer noch über die Open-World und Mounts nach. Noch ist nichts entschieden!“ Es gibt also Hoffnung auf Reittiere oder Fahrzeuge.

Aktuell gibt es jedoch noch keine offiziellen Pläne zu kommenden Fortbewegungsmitteln. Auch auf der Roadmap 2024 ist noch nichts von Fahrzeugen oder Reittieren zu sehen (via x.com). Dementsprechend müssen wir wahrscheinlich noch etwas gedulden, bis es hierzu konkrete Infos gibt.

Weniger Zeit beim Reisen, mehr für den Grind

Warum sind Fahrzeuge und Reittiere in The First Descendant sinnvoll? Um die Welt des Shooters schnell und bequem zu erkunden, eignen sich Fahrzeuge und Reittiere besonders gut. Natürlich könnt ihr auch mit Schnellreisepunkten von A nach B gelangen, jedoch ist das auch mit Ladebildschirmen verbunden. Ein kurzer Marsch oder Ritt mit einem Pferd kann den Weg zur nächsten Mission deshalb immersiver machen.

Außerdem werdet ihr auch innerhalb einer Mission häufig zwischen verschiedenen Zielen hin und her geschickt. Das kann beim Farmen von Materialien viel Zeit beanspruchen, die Spieler lieber für den Grind nach Ausrüstung nutzen. Ein Mount für den Gameplay-Loop beschleunigen.

In The First Descendent gibt es viele verschiedene Klassen mit speziellen Fähigkeiten. Da die Klassen entscheidend für euren Spielstil sind, empfehlen wir, euch diese einmal anzuschauen. Hier haben wir eine Tier List der Nachfahren, um euch bei eurer Wahl zu unterstützen: The First Descendant: Tier List – Alle Klassen im Ranking