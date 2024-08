The First Descendant: Ajax-Spieler vernichtet Gegner, indem er durchgehend hüpft – Erschafft einen starken Build zum Farmen

The First Descendant ist ein Loot-Shooter mit SciFi-Setting des südkoreanischen Entwicklerstudios und Publishers Nexon. Der Titel erschien am 2. Juli 2024 für P...

Wenn ihr jetzt mit Ajax losziehen und Gold farmen wollt, weil ihr das beispielsweise für einen Ultimate-Skin oder die neue Nachfahrin Luna benötigt, können wir euch eine lohnenswerte Location empfehlen: The First Descendant: Gold farmen schnell und einfach – Die derzeit beste Methode

Spieler von The First Descendant sind frustriert, weil der Shooter ihre Zeit nicht respektiert – fordern Besserung

The First Descendant Freyna Build: So schmilzt ihr Bosse im Hard-Mode

The First Descendant: Patch Notes 1.0.5 – Update bringt neue Klasse, Ultimate-Valby und Buffs

Diablo 4: Entwickler bieten Einblick in die Season of the Infernal Hordes

The First Descendant: Verschlüsselte Tresore – Was ist das und wie findet ihr sie?

The First Descendant zeigt die Skills der neuen Nachfahrin Luna im Gameplay-Trailer

The First Descendant: Verschlüsselte Tresore – Was ist das und wie findet ihr sie?

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Nachfahre Ajax ist in the First Descendant vor allem als Tank bekannt. Er hat schließlich eine nach vorne gerichtete Barriere, die gegnerische Projektile blockt; ein Kuppelschild, das euch vor Schaden aus allen Richtungen schützt und sehr hohe defensive Werte (VER und LP).

Ein Spieler von The First Descendant hat einen Build für den Nachfahren „Ajax“ erschaffen, bei dem er wie ein Frosch auf und ab hüpft und dabei haufenweise Gegner eliminiert – perfekt zum Farmen von Gold und XP .

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to