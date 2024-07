The First Descendant – Twitch Drops: So sichert ihr euch die coolen Trophäen

Am heutigen Dienstag, dem 02.07.2024, ging mit The First Descendant ein brandneuer Loot-Shooter auf Steam und Konsolen an den Start. Zum Launch lassen sich über Twitch Drops einige schicke Cosmetics ergattern.

Was gibt es für Belohnungen? The First Descendant bietet fünf verschiedene Drops-Belohnungen, die ihr euch mit zunehmender Zeit auf Twitch verdienen könnt:

Mit der Brusttrophäe „Köstliche Pizza“ könnt ihr euch ein Stück Pizza an die Brust pinnen

15.000 Gold und 1.500 Kuiper-Splitter sollen euch dabei helfen, eure Waffen und Nachfahren-Moduls zu verbessern

Mit dem Emoji „Seufzer“ könnt ihr eure Gefühle ausdrücken

Das 2er-Set Lackierung „Twitch-Farben“ lässt euren Charakter in lila und gelb erstrahlen

Ein schöner Rücken kann entzücken – insbesondere mit der Rückentrophäe „Röntgen“

Hier seht ihr alle Twitch Drops zu The First Descendant im Überblick:

Diese Belohnungen könnt ihr euch aktuell auf Twitch abholen

Abgesehen von der Ingame-Währung sind die Belohnungen also rein kosmetischer Natur und scheinen euch nicht wirklich einen Vorteil im Spiel zu bringen. Um die Drops zu bekommen, müsst ihr einem oder mehreren Streamern eurer Wahl auf Twitch beim Zocken zuschauen.

Nachfolgend verraten wir euch, was ihr beachten müsst, um euch die Twitch Drops zu sichern.

So bekommt ihr die Twitch Drops für The First Descendant

Was muss ich tun? Zunächst benötigt ihr einen Twitch-Account, beziehungsweise müsst euch in euren bestehenden Account einloggen. Euren Twitch-Account müsst ihr mit eurem Spielkonto verknüpfen, um die Belohnungen auch im Spiel zu erhalten.

Zum Verknüpfen eurer Accounts könnt ihr die Website von Nexon besuchen.

Ihr könnt die Accounts auch verknüpfen, wenn ihr bereits die nötige Zeit in einem Stream verbracht habt. Folgt dazu einfach den Anweisungen auf Twitch.

Sind eure Accounts verknüpft, könnt ihr euch einen Streamer heraussuchen, der The First Descendant streamt und Drops aktiviert hat. Hier findet aktuelle Streams zu The First Descendant auf Twitch. Haltet Ausschau nach Streams, die „Drops“ im Titel haben oder einen Tag wie „DropsAktiviert“, „DropsEnabled“ nutzen.

Abstauben könnt ihr die Drops aktuell etwa bei:

Habt ihr einen Stream gefunden, der euch zusagt, müsst ihr nun lange genug zusehen, um die Belohnung eurer Wahl zu erhalten:

Brusttrophäe „Köstliche Pizza“: 15 Minuten

15.000 Gold und 1.500 Kuiper-Splitter: 30 Minuten

Emoji „Seufzer“: 60 Minuten

2er-Set Lackierung „Twitch-Farben“: 90 Minuten

Rückentrophäe „Röntgen“: 120 Minuten

Ihr könnt die Streams in der Regel auch im Hintergrund übers Handy oder am PC laufen lassen, die Zeit sollte dennoch gemessen werden. Habt ihr lange genug zugesehen, könnt ihr eure Belohnung in eurem Twitch-Drops-Inventar abholen. Klickt dafür auf „Jetzt erhalten“.

Anschließend solltet ihr eure Twitch Drops in eurem Dorf-Postfach in The First Descendant finden.

Hinweis: Aktuell scheint es Verzögerungen beim Erhalten der Twitch-Drops zu geben. Auf dem offiziellen X-Account heißt es, man arbeite bereits daran, die Auslieferung der Rewards zu beschleunigen und werde die Fans auf dem Laufenden halten.

Wie lange habt ihr Zeit? Die Aktion läuft vom 2. bis zum 29. Juli 2024 um 09:00. Denkt daran, eure Twitch-Drops auch tatsächlich abzuholen, wenn ihr die Bedingungen erfüllt habt, sonst könnten sie ablaufen. Mehr zu The First Descendant erfahrt ihr hier: Heute startet The First Descendant – Alles zum neuen Loot-Shooter in 2 Minuten