Loot-Shooter startet mit 197.000 gleichzeitigen Spielern auf Steam: Das sagen die Reviews zu The First Descendant

Der neue Loot-Shooter von Nexon, The First Descendant, ist heute, am 2. Juli auf Steam gestartet. Das Free2Play-Spiel kann 197.000 gleichzeitige Spieler aufweisen, doch die Reviews sind nur ausgeglichen. Es gibt nicht nur Kritik am Cash-Shop, sondern der funktioniert offenbar nicht wie geplant.

Das ist die Situation:

Bei dem Spiel „The First Desecendant“ des südkoreanischen Entwicklers Nexon handelt es sich um einen kooperativen Third-Person-Shooter mit Rollenspiel-Elementen. Alles Wichtige zu The First Descendant haben wir euch hier zusammengefasst.

Nexon ist ein südkoreanischer MMORPG-Riese: Ihr MMORPG „Dungeon Fighter“ ist nominell das größte PC-MMORPG der Welt. Bei uns sind ihre Spiele fast unbekannt, nur MapleStory kennt man so ein bisschen. Ihre Free2Play-MMORPG gelten traditionell als Pay2Win – bei MapleStory gab es sogar einen großen Skandal, weil die Spieler über 10 Jahre belogen wurden.

Der Start von The First Descendant war heute Morgen um 9 Uhr auf Steam. Es ist kostenlos spielbar.

Das war der Ansturm: Aktuell steigen die Spielerzahlen auf Steam immer weiter an. Der Rekord lag bei 197.400 Spielern – die Spielerzahl könnte aber noch weiter ansteigen.

Negative Reviews kommen verstärkt aus Asien

Das sagen die Reviews auf Steam: Aktuell steht The First Descendant bei nur 46 % positiven Reviews auf Steam „ausgeglichen“ da. Das ist eine schwache Bewertung.

Die meisten negativen Reviews kommen allerdings aus Asien:

auf Chinesisch finden sich nur „26 % positive Reviews“

Auch Korea, mit „34 % positive Reviews“, sieht man das Spiel deutlich kritischer als im Westen

Auf Deutsch und Englisch sind 58 % aller Reviews positiv – das ist zwar auch noch nicht toll, aber immerhin deutlich besser.

Ein ähnliches Bild gab es zuletzt bei Elden Ring.

Cash-Shop und Probleme im Cash-Shop drücken die Reviews runter

Ein positives Review auf Deutsch nach 3,5 Stunden lobt die Grafik des Spiels und gut durchdachte Charaktere. Allerdings merkt auch das positive Review an, dass man Geld dafür ausgeben kann, um im Spiel schneller voranzukommen.

Genau das scheint auch der Haupt-Kritikpunkt vieler negativer Reviews zu sein: Ein zu üppiger Cash-Shop, in dem man sich alles kaufen kann, was das Herz begehrt, wird kritisiert. Also genau das, was man von „Nexon“ erwarte, wie ein Reviewer ätzt.

Einige negative Reviews gab es für das Start-Datum auf Steam, den 30. Juni. Der Zeitpunkt war zwar als Start markiert und das Spiel ging dann auch online – allerdings war das nur ein Preload. Dafür hat The First Descendant einige negative Reviews auf Steam kassiert.

Spieler kaufen Items, bekommen sie aber nicht

Das ist der Aufreger gerade: Ironischerweise scheint es gerade für negative Reviews auf Steam zu sorgen, dass sich Spieler Währung, “Caliber”, für den Battle-Pass kaufen, diese Währung aber nicht zu erhalten.

Die Entwickler haben den Fehler eingestanden und arbeiten an einer Lösung. Auch bei den Twitch Drops kommt es zu Problemen.

