Das erfolgreichste PC-MMORPG der Welt ist nicht WoW, sondern ein Spiel, das gar nicht wie ein MMORPG aussieht

Aktuell bekam es einen neuen Patch, Season 7, Akt 5, „the Cruel King of Dungeons“. Der Patch verspricht den härtesten Raid in der 18-jährigen Geschichte des MMORPGs. Wie eine polnische MMORPG-Seite berichtet, ist der Raid für 12 Helden gedacht und bringt neben Endboss Bakal gibt es noch den „Death Dragon Spirazzi, den Eisdrachen SKasa und einen Berserker-Drachen.

Dungeon Fighter Online: Trailer – Bakal, The Cruel King of Dragons

Das für uns extrem ungewöhnliche Spiel ist in Südkorea seit 2005 auf dem Markt und erreichte in den Jahren danach Japan, China, Taiwan und hatte 2015 sogar einen weltweiten Release, wenn es sich auch im Westen nie durchsetzen konnte.

Was ist aus westlicher Sicht so seltsam? Wir haben bei MMORPG ein klares Bild vor Augen, das von Spielen wie Everquest oder WoW geprägt wurde: ein 3D-MMORPG mit der Perspektive von schräg oben.

Was sind die erfolgreichsten MMORPGs der Welt? An genaue Umsatzzahlen kommt man in der Welt der MMORPGs schwer ran. Aber es gibt doch immer wieder Zahlen, die bekannt werden, wenn ein Entwickler mit einem neuen Meilenstein prunken kann, oder es gibt zumindest plausible Schätzungen.

Insert

You are going to send email to