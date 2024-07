Wenn ihr viele FPS in The First Decendant habt, boostet das euren Schaden pro Sekunde – doch es bringt auch einen Nachteil

In The First Descendant wollt ihr mit euren Nachfahren möglichst viel Schaden verursachen, damit ein Boss so schnell es geht besiegt ist. Ein YouTuber erklärt nun: Der Schaden pro Sekunde, den ihr mit einer Waffe anrichtet, hängt mit euren FPS zusammen.

Was ist das für eine Theorie? Der YouTuber „Ryechews Games“ hat in einem neuen Video erklärt, dass der von euch verursachte Schaden pro Sekunde mit euren FPS (Frames per Second, deutsch: Bilder pro Sekunde) zusammenhängt.

Er sagt, wenn ihr mehr FPS habt, ist die tatsächliche Feuerrate eurer Waffe höher, als wenn ihr wenige FPS habt. Die Feuerrate, die euch im Inventar bei einer Waffe angezeigt wird, sei demnach nicht immer ganz korrekt. Das Sturmgewehr „Donnerkäfig“ habe gemäß des YouTubers bei ihm eine Feuerrate von 600 Schuss pro Minute gehabt, statt den angegebenen 660.

Der YouTuber wagt sich an einen Test mit einer Maschinenpistole und errechnet, dass der Unterschied zwischen 40 FPS und 144 FPS satte 25 % betrage. Das Video mit der Theorie findet ihr hier:

Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Anzeige von YouTube Inhalten widerrufen

Stimmt die Theorie? Ja, wir haben auch einen kleinen Test gewagt und konnten ebenfalls feststellen, dass sich die Feuerrate mit höheren FPS verändert. Wir haben für unseren Test ein Maschinengewehr mit einer recht niedrigen Feuerrate von 571 Schuss pro Minute und 108 Schuss im Magazin gewählt.

Bei 40 FPS dauerte es 13,57 Sekunden, um das Magazin zu leeren. Das ergibt eine Feuerrate von 477 Schuss pro Minute.

Bei 120 FPS dauerte es 12,20 Sekunden, um das Magazin zu leeren. Das ergibt eine Feuerrate von 531 Schuss pro Minute.

Das Ergebnis: die Feuerrate bei dem Maschinengewehr ist 11,23 % höher, wenn wir mit 120 FPS statt 40 FPS spielen.

Eine höhere Feuerrate bedeutet automatisch mehr Schaden pro Sekunde, da pro Sekunde mehr Kugeln euren Gegner treffen.

Mehr DPS für euch, aber auch mehr Schaden für eure Gegner

Was ist der Nachteil? Das Video von „Ryechews Games“ hat es auch in den Subreddit von The First Descendant geschafft, wo ein Spieler sagt, dass hohe FPS auch einen Nachteil haben: Laut ihm verursacht ihr nicht nur mehr Schaden, ihr kassiert auch mehr (via Reddit). Andere Nutzer bestätigen diese Erkenntnis.

Ob ihr wirklich auch mehr Schaden durch einkommenden Beschuss bekommt, haben wir noch nicht getestet.

Gibt es das auch in anderen Spielen? Ja, auf Reddit schreiben viele Spieler, dass das Phänomen auch in anderen Spielen existiere, darunter Destiny 2. Auch in dem Loot-Shooter von Bungie sollen Spieler mehr Schaden kassieren, wenn sie mehr FPS haben.

Ähnlich sieht es in dem MMORPG Black Desert aus. Auch dort sollen sich die FPS auf den Schaden auswirken. The First Descendant steht also nicht alleine da.

Wenn ihr in The First Descendant noch mehr Schaden aus euren FPS und euren Schusswaffen herausholen wollt, können wir euch ein Build zu der Nachfahrin Gley empfehlen, bei dem euer Magazin niemals leer ist Mehr dazu auf MeinMMO: The First Descendant Gley Build: So geht euch nie die Munition aus