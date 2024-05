Elden Ring gilt im Gaming als Herausforderung, doch eine Spielerin hat es übertrieben. So hat sie Elden Ring auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad durchgespielt und das nur auf Level 1.

Elden Ring gilt wie die andere Souls-Spiele als schwer. Insbesondere die Bosse stellen Anfänger und unvorbereitete Spieler vor eine große Herausforderung.

Doch einer Spielerin hat das wohl nicht gereicht, denn sie hat Elden Ring auf Level 1 durchgespielt.

Besonderheit von New Game Plus macht Durchgang extra schwierig

Was genau macht ihren Durchgang so besonders? Die Spielerin MissMikkaa kämpft sich in Elden Ring durch New Game + 7. Das ist also der 7. Runde von New Game Plus. Die Besonderheit ist jedoch, dass die Gegner bei jedem Durchgang stärker werden. Die Gegner haben mehr Lebenspunkte und stecken dadurch mehr ein, bevor sie das Zeitliche segnen. Mehr als sieben Durchgänge von New Game Plus gibt es in Elden Ring übrigens nicht.

Da die Spielerin jedoch keinen einzigen Level aufsteigt, profitiert sie auch nicht davon, dass die Gegner im New Game Plus deutlich mehr Runen fallen lassen.

Sie schreibt, dass sie insgesamt 2.145-mal gestorben sei. Am häufigsten gestorben sei sie beim Tapferen Gargoyle und der Zwillingsklinge. Hier habe sie 405 Versuche gebraucht. Dabei handelt es sich um einen optionalen Boss, den ihr nicht zwingend für die Story benötigt.

Ihre Statistiken hat sie übrigens auf Twitter/X geteilt. Ihr gesamtes Gameplay hat sie über Twitch gestreamt.

Ohne Leveln seid ihr in Elden Ring signifikant schwächer, denn ihr verzichtet auf starke Boni

Warum ist Leveln so wichtig? Mit jedem Levelaufstieg bekommt ihr Punkte, die ihr auf ein Attribut eurer Wahl verteilen könnt. Davon profitieren auch eure Waffen. Denn die Waffen skalieren den Schaden mit bestimmten Attributen. Auf diese Weise könnt ihr, richtig gelevelt, jede Menge Zusatzschaden am Gegner verursachen.

Hinzu kommt, dass bestimmte Waffen und Gegenstände eine Mindeststufe der Attribute erfordern. Wenn ihr eure Attribute nicht verbessert, könnt ihr bestimmte Waffen auch nicht verwenden.

