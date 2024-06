Diablo 4: Das Event für mehr Loot ist zu Ende, aber ihr bekommt noch ein paar Tage lang kostenlose Skins

Mit dem Bonus levelt ihr aktuell noch schneller. Jetzt ist also der perfekte Zeitpunkt, um eure Charaktere auf Stufe 100 zu bringen – oder weitere Charaktere zu erstellen und hochzuziehen. Was das Leveln betrifft, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ihr flott XP sammeln könnt. Wir listen euch Tipps und Builds dafür in unserem Guide auf: Diablo 4: Schnell leveln in Season 4 – Leveling Guide bis Level 100

Wie kommen die Skins an? Besonders das Einhandschwert „Tränen aus Blut“ scheint bei der Community gut anzukommen. Auf Reddit postet ein Nutzer am 11. Juni einen Screenshot des Schwertes und schreibt „Dieses Ding ist großartig! Und es ist KOSTENLOS!“ Der Beitrag sammelte bisher über 1.200 Upvotes.

Trailer zu Diablo 4 Vessel of Hatred gibt Einblick in die Story der Erweiterung

Was ist das für ein Event? Zum einjährigen Jubiläum von Diablo 4 findet das Geburtstags-Event statt, das in zwei Teile aufgeteilt ist:

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to