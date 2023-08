Das MMORPG Tarisland kündigt in neuem Trailer die zweite Runde der Beta an. Spiel möchte zur Free2Play WoW Alternative werden.

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Beachtet, dass sich diese Dungeons in Season 2 ändern könnten und ihr somit andere Dungeons aufsuchen müsst. Zusätzlich solltet ihr viel Zeit einplanen, wenn ihr Uniques farmt, denn die Drop-Chancen sind so gering, dass es sehr lange dauern könnte euer gewünschtes Item zu ergattern.

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Was die Funktionsweise angeht, so lohnt sich Sturmgebrüll vor allem für Builds, die sich um Sturm- und Werwolffähigkeiten drehen . Ihr erhaltet eine 15 – 25 % Chance 4 Geisteskraft zu regenerieren, wenn ihr Sturmfähigkeiten wirkt.

Uniques gehören in Diablo 4 zu einer seltenen Gattung von Items, die ihr zufällig gedroppt bekommen könnt. Die sind aber so selten, dass Spieler sogar mehrere hundert Stunden in den Grind versenken und immer noch kein Exemplar gedroppt bekommen.

Insert

You are going to send email to